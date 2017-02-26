Футболисты «Ювентуса» выиграли 7-й матч подряд в чемпионате Италии, победив «Эмполи»

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Встреча, прошедшая в субботу в Турине, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 52-й минуте автоголом отметился голкипер «Эмполи» Лукаш Скорупский, а на 65-й Алекс Сандро удвоил преимущество «Юве».

«Ювентус», одержавший седьмую победу подряд, в следующем матче 5 марта сыграет на выезде с «Удинезе». «Эмполи», чья серия без побед длится пять матчей, в этот же день примет «Дженоа».