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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28892404/
26 февраля 2017, 1:00 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Ювентуса» выиграли 7-й матч подряд в чемпионате Италии, победив «Эмполи»

Футболисты «Ювентуса» обыграли «Эмполи» в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Футболисты <span class=error>Ювентуса</span> обыграли <span class=error>Эмполи</span> в матче 26-го тура чемпионата Италии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Турине, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 52-й минуте автоголом отметился голкипер «Эмполи» Лукаш Скорупский, а на 65-й Алекс Сандро удвоил преимущество «Юве».

«Ювентус», одержавший седьмую победу подряд, в следующем матче 5 марта сыграет на выезде с «Удинезе». «Эмполи», чья серия без побед длится пять матчей, в этот же день примет «Дженоа».

25.02.2017 22:45 основной раунд: 26-й тур Juventus Stadium
Ювентус 2:0 Эмполи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Джованни Мартушелло
Голы
52′ Лукаш Скорупски 28
65′ Алекс Сандру 12
Составы
Норберту Мурара Нету 25
Алекс Сандру 12
Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
Даниэле Ругани 24
Миралем Пьянич 5
Гонсало Игуаин 9
Марио Манджукич 17
85′ Хуан Куадрадо 7
Марко Пьяца 20
79′ Клаудио Маркизио 8
Томас Ринкон 28
74′ Стефано Стураро 27
Пауло Дибала 21
28 Лукаш Скорупски
6 Джузеппе Беллуши 82′
15 Андреа Коста
21 Мануэль Паскуаль
8 Ассан Диуссе
10 Омар Эль-Каддури
33 Раде Крунич
20 Мануэль Пуччарелли
2 Венсан Лаурини 70′
13 Фредерик Весели
5 Хосе Маури 77′
77 Марсель Бюхель
89 Гвидо Марилунго 70′
27 Мам Тиам
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 1
3 Угловые 1
12 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Маурицио Марьяни (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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