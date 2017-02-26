Футболисты «Ювентуса» выиграли 7-й матч подряд в чемпионате Италии, победив «Эмполи»
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Эмполи» в матче 26-го тура чемпионата Италии.
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Встреча, прошедшая в субботу в Турине, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 52-й минуте автоголом отметился голкипер «Эмполи» Лукаш Скорупский, а на 65-й Алекс Сандро удвоил преимущество «Юве».
«Ювентус», одержавший седьмую победу подряд, в следующем матче 5 марта сыграет на выезде с «Удинезе». «Эмполи», чья серия без побед длится пять матчей, в этот же день примет «Дженоа».
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Джованни Мартушелло
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Маурицио Марьяни (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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