«Эйбар» разгромил «Малагу» в чемпионате Испании

Встреча проходила в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счетом 3:0.



В составе «Эйбара» дубль оформил Адриан Гонсалес, второй мяч забивший с пенальти. Еще один гол провел Серхи Энрич. На 71-й минуте, при счете 3:0, «Малага» осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Роберто Росалес.



«Эйбар» (38 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, «Малага» (26) идет 14-й.