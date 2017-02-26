«Бордо» выиграл у «Лилля» со счётом 3:2, «Анже» разгромил «Бастию»

Встреча проходила в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



У «Бордо» дубль оформил Адам Уна, один мяч забил Валентин Вада. В составе «Лилля» отличились Николя де Превиль (с пенальти) и Антонио Эдер.



В других матчах «Нанси» и «Тулуза» сыграли вничью (0:0), «Анже» разгромил «Бастию» (3:0), а «Ренн» выиграл у «Лорьяна» (1:0).