«Бордо» выиграл у «Лилля» со счётом 3:2, «Анже» разгромил «Бастию»
«Бордо» выиграл у «Лилля» в матче 27-го тура французской Лиги 1.
Встреча проходила в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
У «Бордо» дубль оформил Адам Уна, один мяч забил Валентин Вада. В составе «Лилля» отличились Николя де Превиль (с пенальти) и Антонио Эдер.
В других матчах «Нанси» и «Тулуза» сыграли вничью (0:0), «Анже» разгромил «Бастию» (3:0), а «Ренн» выиграл у «Лорьяна» (1:0).
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