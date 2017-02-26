Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28892247/
26 февраля 2017, 0:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бордо» выиграл у «Лилля» со счётом 3:2, «Анже» разгромил «Бастию»

«Бордо» выиграл у «Лилля» в матче 27-го тура французской Лиги 1.

Встреча проходила в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

У «Бордо» дубль оформил Адам Уна, один мяч забил Валентин Вада. В составе «Лилля» отличились Николя де Превиль (с пенальти) и Антонио Эдер.

В других матчах «Нанси» и «Тулуза» сыграли вничью (0:0), «Анже» разгромил «Бастию» (3:0), а «Ренн» выиграл у «Лорьяна» (1:0).

Бордо
Новости Матчи Состав Статистика
Лилль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»