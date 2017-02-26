Мюллер: «Бавария» получила большое удовольствие от победы со счётом 8:0

Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 8:0.



«Мы получили большое удовольствие. Иногда всё получалось само собой. Когда команда на родном стадионе при такой замечательной погоде побеждает 8:0, то каждый болельщик, футболист и каждый переживающий за клуб может ехать домой с чувством глубокого удовлетворения», — цитирует Мюллера сайт «Баварии».