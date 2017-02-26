Мюллер: «Бавария» получила большое удовольствие от победы со счётом 8:0
Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от разгрома «Гамбурга» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.
Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 8:0.
«Мы получили большое удовольствие. Иногда всё получалось само собой. Когда команда на родном стадионе при такой замечательной погоде побеждает 8:0, то каждый болельщик, футболист и каждый переживающий за клуб может ехать домой с чувством глубокого удовлетворения», — цитирует Мюллера сайт «Баварии».
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