«Лестер» провёл переговоры с Хиддинком

Руководители «лис» уже провели первый раунд переговоров с 70-летним специалистом, информирует Telegraph.



«Лестер» хочет подписать контракт с Хиддинком до конца сезона, а летом определиться с дальнейшими действиями.



На сегодня’Лестер занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 18-ю строчку, набрав 21 очко в 25 матчах.



В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «лисы» на выезде со счётом 1:2 проиграли «Севилье».