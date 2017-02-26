«Лестер» провёл переговоры с Хиддинком
Бывший главный тренер «Анжи» и сборной России Гус Хиддинк может возглавить «Лестер Сити».
Руководители «лис» уже провели первый раунд переговоров с 70-летним специалистом, информирует Telegraph.
«Лестер» хочет подписать контракт с Хиддинком до конца сезона, а летом определиться с дальнейшими действиями.
На сегодня’Лестер занимает в турнирной таблице
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «лисы» на выезде со счётом 1:2 проиграли «Севилье».
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