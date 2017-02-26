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26 февраля 2017, 0:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» провёл переговоры с Хиддинком

Бывший главный тренер «Анжи» и сборной России Гус Хиддинк может возглавить «Лестер Сити».

Руководители «лис» уже провели первый раунд переговоров с 70-летним специалистом, информирует Telegraph.

«Лестер» хочет подписать контракт с Хиддинком до конца сезона, а летом определиться с дальнейшими действиями.

На сегодня’Лестер занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 18-ю строчку, набрав 21 очко в 25 матчах.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «лисы» на выезде со счётом 1:2 проиграли «Севилье».

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