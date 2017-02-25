«Бавария» поздравила Анчелотти, Лэмпард попрощался с «Челси»

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АНГЛИЯ

ФАБРЕГАС ДОГОНЯЕТ ЛЭМПАРДА

«Челси» — «Суонси» — 3:1 (Фабрегас, 20. Педро, 72. Диегу Коста, 84 — Льоренте, 45+2).

Один из главных итогов поединка на «Стэмфорд Бридж» — официальное сложение «Лестером» чемпионских полномочий: теперь даже математически «лисы» не могут догнать на всех парах мчащийся к титулу «Челси». Да, если считать набранные с начала года очки, преобразившийся с приходом Пола Клемента «Суонси» уступал «синим» лишь один балл (11 против 12), но сдержать стартовый натиск лидера «лебеди» были не в состоянии. Тем более, очень хотел отличиться Фабрегас, ставший первым испанцем, проведшим 300 матчей в премьер-лиге.

Многие на их месте развалились бы, но «Суонси» ждал и терпел, поймав шанс перед уходом на перерыв. О возможной сенсации заставили говорить догнавший де Брейне в списке лучших ассистентов сезона Сигурдссон (по 9), и мастерски пробивший головой после подачи исландца со штрафного Льоренте. Команде Антонио Конте пришлось все начинать заново, и она вполне могла оказаться в еще более неприятной ситуации, назначь арбитр 11-метровый после попадания мяча в отставленную руку Аспиликуэты.

Свисток не прозвучал, и практически сразу Педро ударом с разворота застал врасплох геройски защищавшего свои владения, но допустившего роковую ошибку Фабяньски. Голевую передачу, естественно, сделал Фабрегас, по числу результативных пасов сравнявшийся с Фрэнком Лэмпардом (102), который в перерыве трогательно попрощался с болельщиками «Челси». Больше за всю историю премьер-лиги только у Райана Гиггза (162). Кто знает, возможно, когда-то к ним приблизится Азар, идеальной передачей позволивший Диегу Косте установить окончательный счет?

ГЕРМАНИЯ

ЛЕВАНДОВСКИ — ОБАМЕЯНГ: НОЗДРЯ В НОЗДРЮ

«Бавария» — «Гамбург» — 8:0 (Видаль, 17. Левандовски, 24, с пенальти, 42, 54. Алаба, 56. Коман, 65, 69. Роббен, 87).

Карло Анчелотти поздравили еще перед стартовым свистком, ведь для итальянского специалиста в общем-то рядовой матч стал вехой в карьере — 1000-й официальной игрой на тренерскому посту.

В такой день мюнхенцы решили поберечь нервы своего наставника и вместо привычных в последнее время решающих голов в концовках уничтожили оборону исключительно удобного для себя соперника. Можно лишь посочувствовать проводившему 250-й матч в бундеслиге Адлеру, причем еще после второго пропущенного им гола немецкие статистики предрекли «Гамбургу» катастрофу. Точнее, ее повторение, ведь два года назад «северяне» на «Альянц Арене» потерпели самое крупное поражение в своей истории, пропустив к 24-й минуте два гола.

И тогда, и сейчас на табло высветились цифры 8:0. В феврале 2015-го Левандовски ограничился одним точным ударом. Теперь поляк сделал хет-трик, но если от него этого стоило ждать, то оформивший дубль Коман не отличался в чемпионате Германии целый год. Ну, а Роббен забил за мюнхенский клуб 125-й мяч, сравнявшись по этому показателю с Писарро. Похоже, как и планировалось, Анчелотти, в отличие от Хосепа Гвардьолы, выводит «Баварию» на пик формы к решающей части сезона.

«Фрайбург» — «Боруссия» Д — 0:3 (Папастатопулос, 13. Обамеянг, 55, 70).

Дортмундцы обыграли «Фрайбург» в двенадцатый раз подряд и одержали свою 250-ю гостевую победу в бундеслиге. Правда, в случае с первой голевой атакой глазомер подвел лайнсмена, не заметившего, как откликнувшийся на подачу Рафаэла Геррейру со штрафного Папастатопулос забрался в небольшой офсайд. Но, даже если бы судьи не ошиблись, на исход матча это никак не повлияло.

Преимущество «шмелей» было тотальным, но они губили момент за моментом до тех пор, пока в начале второго тайма Ройс элегантно не пробросил мяч между ног защитника и не выдал пас стоявшему перед пустыми воротами Обамеянгу. Не сложнее было забить габонцу и после передачи Дурма. Это, конечно, удивительное совпадение, но Обамеянг не только сравнялся с Левандовски в списке лучших снайперов бундслиги (19 мячей), но и повторил результат поляка по числу голов за «Боруссию», отличившись в 103-й раз!

«Лейпциг» — «Кельн» — 3:1 (Форсберг, 5. Маро, 34, в свои ворота. Вернер, 68 — Осако, 53).

Дуэль двух бывших партнеров по австрийской сборной и венской «Аустрии» Ральфа Хазенхюттля и Петера Штегера завершилась в пользу преследователя «Баварии». «Быки», чаще всех в бундеслиге забивающие быстрые голы, уже в шестой раз в сезоне уложились с результативной атакой в стартовые пять минут, причем исполнители ключевых ролей поменялись амплуа. Главный немецкий бомбардир Вернер помог отличиться лучшему ассистенту чемпионата Форсбергу, а в соавторы эта парочка может взять крайне неудачно выбившего мяч голкипера «козлов» Кесслера.

Защитник кельнцев Маро пошел дальше, поразив собственные ворота, а его опытный партнер по обороне Суботич допустил две результативных ошибки. В случае с голом Вернера, правда, снова стоит задать вопросы вратарю, так как удар наносился с весьма острого угла. «Лейпциг» по-прежнему пытается преследовать «Баварию» и держит Дортмунд на восьмиочковой дистанции.

ИТАЛИЯ

ДУБЛЬ НАСЛЕДНИКА КЬЕЛЛИНИ

«Наполи» — «Аталанта» — 0:2 (Кальдара, 28, 70).

Похоже, публичный обмен критикой между владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом и главным тренером Маурицио Сарри мешает самой результативной команде серии А. Даже удача от дважды попавших в каркас ворот неаполитанцев отвернулась, тогда как успех гостей из Бергамо выглядит абсолютно логичным. Кальдара, ставший вторым после Кьеллини центральным защитником, сделавшим дубль в этом чемпионате, в очередной раз показал, почему летом он станет одноклубником Джорджо в «Ювентусе».

Думается, не за горами и переход в большой клуб 23-летнего вингера «Аталанты» Спинаццолы. Он затерзал правый фланг неаполитанцев, и записал на свой счет изумительный голевой пас внешней стороной стопы. Самый же результативный защитник серии А Кальдара (5 голов) оказался в чужой штрафной в тот момент, когда его команда осталась вдесятером после удаления схлопотавшего два предупреждения за 3 минуты Кессиэ!

«Аталанта» после этого тура гарантированно останется четвертой, а «Наполи», прервав длившуюся с декабря 2015-го серию из 24 домашних игр с забитыми мячами, теперь опережает бергамцев всего на три очка.

ИСПАНИЯ

САМПАОЛИ ВЫИГРЫВАЕТ ДЕРБИ

«Бетис» — «Севиля» — 1:2 (Дурмиси, 36 — Меркадо, 56. Иборра, 76).

Севильское дерби всегда стоит особняком, хотя уж слишком очевидным фаворитом выглядела «Севилья», не пропускавшая от принципиального соперника на протяжении семи матчей. Поклонники же «Бетиса» старались не вспоминать о худшей в истории дерби домашней серий без побед (=5−2). И правильно делали, потому что длившуюся несколько лет «засуху» прервал Дурмиси, не позволивший Серхио Рико установить персональный рекорд непробиваемости. Видимо, голкипер просто не знал, от кого ждать угрозы, ведь в этом сезоне со штрафных у «огурцов» забивали три разных футболиста.

Однако, праздник на улицу «Бетиса» так и не пришел, потому что противостояла ему команда, которой руководит специалист, умеющий блестяще управлять игрой и вносить в нее коррективы по ходу матча. Кто-то сравнивает удачные замены с проявлением шестого чувства, но это еще и мастерство. Судите сами: резервисты «Севильи» в этом сезоне забили уже 15 мячей, а благодаря голам во вторых таймах команда Хорхе Сампаоли набрала 27 очков.

Обе цифры — лучшие в ла лиге. В данном случае победители провели два очень похожих гола после розыгрышей штрафных, а защитник Меркадо повторил достижение Ракитича четырехлетней давности, сумев отличиться в двух дерби в рамках одного чемпионата.

ФРАНЦИЯ

«МОНАКО» ПОКОРИЛ ГЕНГАМ

«Генгам» — «Монако» — 1:2 (Дидо, 90 — Глик, 24. Фабинью, 86, с пенальти).

В прошлом туре монегаски после сенсационной ничьей с «Бастией» рисковали лишиться комфортного отрыва от «ПСЖ», но выплеснувшие все эмоции на игру с «Барселоной» парижане сами не смогли додавить «Тулузу». Теперь было интересно, насколько уже команду Леонарду Жардима выхолостило собственное лигочемпионское сражение с «Манчестер Сити».

Будем считать, «Монако» прошел испытание с честью, потому что девятое место «Генгама» обманчиво: на его стадионе в этом сезоне сложили головы все большие клубы — «ПСЖ», «Лион» и «Марсель». Лидер же не оступился, а так как его форварды взяли выходной, забивали у гостей игроки обороны.

Глик привычно отличился при розыгрыше «стандарта», став с 5 голами самым результативным защитником лиги 1, а Фабинью при скользком счете продемонстрировал крепость нервов и реализовал свой 11-й кряду пенальти в стиле Паненки. Монегаски снова оторвались от победившей в пятницу «Ниццы» и будут ждать осечки от Унаи Эмери, которого ждет визит на «Стад Велодром» в гости к злейшему врагу «Марселю».