Варди: Слухи о том, что я выступил за увольнение Раньери, являются ложными

«Я всегда уважал и буду уважать Клаудио. То, чего мы достигли вместе, было невозможно вообразить. Он поверил в меня, когда другие не хотели делать этого, и за это я буду ему вечно благодарен.



Появились слухи, что я выступил за увольнение Раньери, но они являются полностью ложными и необоснованными. Я желаю Клаудио всего самого лучшего, спасибо ему за всё», — написал Варди в своём «инстаграме».



Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл команду первой в истории победе в чемпионате Англии.