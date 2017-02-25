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25 февраля 2017, 23:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Варди: Слухи о том, что я выступил за увольнение Раньери, являются ложными

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди поблагодарил Клаудио Раньери, который на этой неделе был отправлен в отставку с поста главного тренера команды, а также прокомментировал информацию о том, что он был одним из инициаторов увольнения итальянского специалиста.

«Я всегда уважал и буду уважать Клаудио. То, чего мы достигли вместе, было невозможно вообразить. Он поверил в меня, когда другие не хотели делать этого, и за это я буду ему вечно благодарен.

Появились слухи, что я выступил за увольнение Раньери, но они являются полностью ложными и необоснованными. Я желаю Клаудио всего самого лучшего, спасибо ему за всё», — написал Варди в своём «инстаграме».

Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл команду первой в истории победе в чемпионате Англии.

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