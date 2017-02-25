Жозе Моуринью: Ибрагимович способен играть до 40 лет
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что нападающий его команды Златан Ибрагимович способен играть на высоком уровне еще много лет.
35-летний швед в нынешнем сезоне за «МЮ» забил уже 24 гола.
— Думаю, он сейчас даже лучше, чем когда я с ним работал в «Интере», — цитирует Sky Sports Моуринью. — Он стал более собранным, умным, еще лучше понимает игру. Это не только бомбардир. У него большая роль в создании голов. Он лидер, присматривает за молодыми игроками. Думаю, он способен играть лет до 40, пока позволяет физическое состояние. Но тут важна и психология. Однажды он примет решение. Он проснется и решит, что настал день уйти.
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