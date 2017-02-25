«Челси» обыграл «Суонси» в 300-м матче Фабрегаса в АПЛ

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«Челси» — «Суонси Сити» — 3:1

Лондонский «Челси» уверенной поступью движется к первым золотым медалям под руководством итальянского специалиста Антонио Конте. Перед матчем со «Суонси» преимущество «пенсионеров» над ближайшими преследователями составляло восемь очков, однако Конте и не думает почивать на лаврах. Еще бы, в бытность футболистом, ему однажды уже довелось испытать невероятное разочарование.

В сезоне-1999/2000 «Ювентус», капитаном которого был Конте, на финише упустил преимущество в девять очков над римским «Лацио» и в последнем туре проиграл чемпионскую гонку. 47-летний специалист очень хорошо помнит ту историю и не позволяет своим игрокам расслабиться.

«По своему опыту футболиста могу сказать, что у меня были ситуации и хорошие, и плохие.

«Лацио» за последние шесть-семь матчей отыграл семь или восемь очков у нас, и мы проиграли в гонке за титулом в последнем матче с «Перуджей». Я был капитаном и помню это очень хорошо.

После того матча мне надо было отправляться на Евро со сборной, и я не спал шесть ночей, потому что для меня было шоком вот так упустить чемпионство, — приводит слова Конте пресс-служба клуба.

Итальянский специалист считает, что в оставшихся встречах его команде для гарантированной победы в чемпионате требуется набрать 32 из 39 очков. Три из них в противостоянии с «лебедями» «Челси» уже записал на свой счет.

«Я постоянно повторяю своим игрокам, что впереди еще 13 матчей и 39 очков, за которые надо бороться. Еще рано говорить, сможем ли мы выиграть чемпионат.

Мы должны быть собранными и двигаться шаг за шагом. Я уверен, что, чтобы выиграть титул, нам надо набрать 32 очка, — сказал Конте.

Матч против «Суонси» стал особенным для полузащитника «синих» Сеска Фабрегаса, проведшего в чемпионате Англии 300 встреч (88 в составе «Челси» и 212 — за «Арсенал») и ставшего первым испанцем, достигнувшим столь высокого рубежа. Однако на этом он останавливаться не собирается.

«Ощущение, что я играю уже очень давно

Я уезжал на три года, но я смог провести 300 матчей в АПЛ, и это что-то потрясающее, надеюсь, я проведу еще 300 матчей.

Я просто хочу играть дальше, я хочу играть долгое время. Я чувствую, что я нахожусь в отличной форме, свеж и молод, — цитирует официальный сайт клуба 29-летнего спортсмена. — Психологически и физически я чувствую себя молодым игроком. Полагаю, я могу дать еще много.

Сеск отметил юбилей так, как и должен делать футболист, — голом. Уже на 19-й минуте Педро Родригес разыграл мяч с Эденом Азаром и сделал точный навес на испанца, который технично пробил точно в угол ворот Лукаша Фабиански.

Перед перерывом Фернандо Льоренте классным ударом головы после передачи со штрафного сравнял счет, но во втором тайме хозяева взяли свое — подопечные Пола Клемента сражались изо всех сил, но не сдержали все того же Педро (между прочим, ему ассистировал юбиляр Фабрегас) на 72-й минуте, а еще через 12 минут Диего Коста установил окончательный счет встречи.

И все же для посетивших трибуны «Стэмфорд Бридж» болельщиков наиболее ярким моментом дня стала не победа любимой команды, а появление легенды клуба и мирового футбола последнего десятилетия Фрэнка Лэмпарда. Англичанин, недавно завершивший игровую карьеру, в перерыве игры попрощался с фанатами, которые так неистово поддерживали его на протяжении многих лет.

«Мне по разным причинам так и не довелось нормально попрощаться с вами, о чем очень сожалею. Хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Хочу поблагодарить каждого из вас. Все памятные события, связанные с этим местом, были достигнуты благодаря вам. Мы бы не добились всего этого без вас, болельщики, — приводит слова Лэмпарда BBC.

«Эвертон» — «Сандерленд» — 2:0

Работа Рональда Кумана в «Эвертоне» заслуживает самых лестных оценок. Конечно, «ириски» и близко не могут мечтать о прошлогоднем успехе «Лестера», зато и провал, постигший «лис» в нынешнем сезоне, им не грозит.

В 2017 году «Эвертон» не проигрывал ни разу, уступив в последний раз в мерсисайдском дерби «Ливерпулю» (0:1). Это произошло более двух месяцев назад — 19 декабря,

то есть еще до начала Boxing Days. С тех пор команда одержала шесть побед при трех ничьих, а персона Кумана заинтересовала руководство самой «Барселоны», которое, по сведениям испанских СМИ, ищет замену Луису Энрике.

Перед матчем Куман неожиданно заговорил о финале Кубка английской лиги, в котором в воскресенье сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Дело в том, что в случае побед клубов из первой шестерки АПЛ в обоих кубках седьмая позиция, которую на данный момент занимает «Эвертон», станет лигоевропейской. И голландский специалист очень надеется, что команда Жозе Моуринью не оплошает.

«Мы надеемся, что «Юнайтед» победит в выходные и один из больших клубов выиграет Кубок Англии,

потому что тогда команда, занявшая седьмое место в таблице, сможет сыграть в квалификации Лиги Европы, — цитирует Кумана The Guardian.

Другие матчи игрового дня:

«Кристал Пэлас» — «Мидлсбро» — 1:0.

«Халл Сити» — «Бернли» — 1:1.

«Вест Бромвич Альбион» — «Борнмут» — 2:1.