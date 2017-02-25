«Уотфорд» и «Вест Хэм» не выявили победителя

Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и закончилась со счётом 1:1.



Уже на 3-й минуте нападающий Трой Дини вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти, но на 73-й минуте полузащитник «молотобойцев» сравнял счёт и принёс своей команде ничью. Гости доигрывали вдесятером из-за удаления Майкла Антонио на 86-й минуте.



«Уотфорд» набрал 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Вест Хэм» (33 балла) идёт 9-м.