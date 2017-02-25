«Уотфорд» и «Вест Хэм» не выявили победителя
«Уотфорд» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и закончилась со счётом 1:1.
Уже на 3-й минуте нападающий Трой Дини вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти, но на 73-й минуте полузащитник «молотобойцев» сравнял счёт и принёс своей команде ничью. Гости доигрывали вдесятером
«Уотфорд» набрал 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице
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