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25 февраля 2017, 22:44 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хачериди оштрафован за то, что не выкладывается на тренировках

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди оштрафован за ненадлежащее отношение к тренировкам.

Защитник киевского Динамо Евгений Хачериди оштрафован за ненадлежащее отношение к тренировкам. Увеличить
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Об этом сообщил журналист канала «Футбол 1» Игорь Бурбас в своем «Твиттере».

— Хачериди не выкладывается на все сто процентов на тренировках, — написал Бурбас. — Это заметил и Ребров. Как следствие — штраф 50 тысяч долларов и место на трибуне.

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