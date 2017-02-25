Хачериди оштрафован за то, что не выкладывается на тренировках

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщил журналист канала «Футбол 1» Игорь Бурбас в своем «Твиттере».

— Хачериди не выкладывается на все сто процентов на тренировках, — написал Бурбас. — Это заметил и Ребров. Как следствие — штраф 50 тысяч долларов и место на трибуне.