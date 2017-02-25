Хачериди оштрафован за то, что не выкладывается на тренировках
Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди оштрафован за ненадлежащее отношение к тренировкам.
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Об этом сообщил журналист канала «Футбол 1» Игорь Бурбас в своем «Твиттере».
— Хачериди не выкладывается на все сто процентов на тренировках, — написал Бурбас. — Это заметил и Ребров. Как следствие — штраф 50 тысяч долларов и место на трибуне.
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