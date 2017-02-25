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25 февраля 2017, 22:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Герта» обыграла «Айнтрахт» и вышла на пятое место в Бундеслиге

«Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и закончилась со счётом 2:0.

На 52-й минуте «Герту» вывел вперёд Ведад Ибишевич, а за семь минут до конца основного времени встречи Владимир Дарида закрепил победу хозяев. Гости доигрывали вдесятером из-за удаления Хариса Сеферовича на 78-й минуте.

«Герта» набрала 37 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, обогнав «Айнтрахт», который с 35 баллами в активе опустился на шестую строчку.

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