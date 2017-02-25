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25 февраля 2017, 22:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Каспер Шмейхель: Игроки не влияли на отставку Раньери

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель опроверг слухи о том, что игроки повлияли на решение руководства клуба уволить главного тренера Клаудио Раньери.

Ранее английские СМИ написали, что футболисты пожаловались на итальянца после поражения от «Севильи» (1:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Нет ни капли правды в этих слухах, — цитирует ВВС Шмейхеля. — Игроки могут влиять лишь на то, что происходит на поле. А дела руководства нас не касаются. Я не понимаю, откуда появляются такие слухи. Конечно, наше руководство очень заинтересовано в развитии команды, поэтому с нами общаются постоянно. Но это не имеет отношения к появившимся слухам.

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