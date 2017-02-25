Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28891805/
25 февраля 2017, 22:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» проиграл «Аталанте» и упустил шанс обогнать «Рому» в таблице Серии А

«Наполи» проиграл «Аталанте» в матче 26-го тура итальянской Серии А.

Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Маттиа Кальдара открыл счет. На 67-й минуте Франк Кесси получил вторую желтую карточку и «Аталанта» осталась в меньшинстве, но три минуты спустя Кальдара оформил дубль.

«Наполи» (54 очка) занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от идущей второй «Ромы» на 2 балла и сыграв на матч больше. «Аталанта» (51) идет четвертой.

Наполи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Власти Турина запретили фанатам «Наполи» посещение кубковой игры с «Ювентусом»

Власти Турина объявили, что болельщикам «Наполи» запрещено посещение матча своей команды против «Ювентуса» в ½ финала Кубка Италии, который состоится на стадионе «Ювентус» 28 февраля, пишет Football Italia.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»