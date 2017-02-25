«Наполи» проиграл «Аталанте» и упустил шанс обогнать «Рому» в таблице Серии А

Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.



На исходе получаса игры Маттиа Кальдара открыл счет. На 67-й минуте Франк Кесси получил вторую желтую карточку и «Аталанта» осталась в меньшинстве, но три минуты спустя Кальдара оформил дубль.



«Наполи» (54 очка) занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от идущей второй «Ромы» на 2 балла и сыграв на матч больше. «Аталанта» (51) идет четвертой.