Гол Макгиди помог «Престону» одержать победу над «Куинз Парк Рейнджерс»
Бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди отличился голом в матче Чемпионшипа.
Ирландский футболист на 45-й минуте сравнял счёт в игре «Престон Норт Энд» с «Куинз Парк Рейнджерс» (2:1).
Макгиди выступает за «Престон» в аренде, права на футболиста принадлежат «Эвертону». В текущем сезоне 30-летний Макгиди забил 4 гола и отдал 6 голевых передач в 22 матчах Чемпионшипа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter