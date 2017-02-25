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25 февраля 2017, 21:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Макгиди помог «Престону» одержать победу над «Куинз Парк Рейнджерс»

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди отличился голом в матче Чемпионшипа.

Ирландский футболист на 45-й минуте сравнял счёт в игре «Престон Норт Энд» с «Куинз Парк Рейнджерс» (2:1).

Макгиди выступает за «Престон» в аренде, права на футболиста принадлежат «Эвертону». В текущем сезоне 30-летний Макгиди забил 4 гола и отдал 6 голевых передач в 22 матчах Чемпионшипа.
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