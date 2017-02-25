«Монако» выиграл у «Генгама» и вышел на чистое первое место в чемпионате Франции
«Монако» выиграл у «Генгама» в матче 27-го тура французской Лиги 1.
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Встреча проходила в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счетом 2:1 в пользу монегасков.
«Генгам» потерпел пятое поражение в шести последних матчах Лиги 1. В середине первого тайма счёт открыл Камил Глик. На 86-й минуте Фабиньо реализовал пенальти, на 90-й минуте Этьен Дидо отыграл один мяч.
«Монако», набравший 62 очка, вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Франции и опережает «Ниццу» на 3 балла. «Генгам» (34 очка) идёт девятым.
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Леонарду Жардим
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|14
|6
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Амори Делерю (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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