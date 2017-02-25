«Монако» выиграл у «Генгама» и вышел на чистое первое место в чемпионате Франции

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Встреча проходила в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счетом 2:1 в пользу монегасков.



«Генгам» потерпел пятое поражение в шести последних матчах Лиги 1. В середине первого тайма счёт открыл Камил Глик. На 86-й минуте Фабиньо реализовал пенальти, на 90-й минуте Этьен Дидо отыграл один мяч.



«Монако», набравший 62 очка, вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Франции и опережает «Ниццу» на 3 балла. «Генгам» (34 очка) идёт девятым.