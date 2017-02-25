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25 февраля 2017, 21:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» выиграл у «Генгама» и вышел на чистое первое место в чемпионате Франции

«Монако» выиграл у «Генгама» в матче 27-го тура французской Лиги 1.

Монако выиграл у <span class=error>Генгама</span> в матче 27-го тура французской Лиги 1. Увеличить
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Встреча проходила в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счетом 2:1 в пользу монегасков.

«Генгам» потерпел пятое поражение в шести последних матчах Лиги 1. В середине первого тайма счёт открыл Камил Глик. На 86-й минуте Фабиньо реализовал пенальти, на 90-й минуте Этьен Дидо отыграл один мяч.

«Монако», набравший 62 очка, вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Франции и опережает «Ниццу» на 3 балла. «Генгам» (34 очка) идёт девятым.

25.02.2017 19:00 основной раунд: 27-й тур Stade du Roudourou
Генгам 1:2 Монако
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Антуан Комбуаре Леонарду Жардим
Голы
90′ Этьен Дидо 17
25 Камиль Глик 24′
2 Фабинью 86′
Составы
86′ Карл-Юхан Юнссон 1
62′ Жордан Икоко 2
Фернанду де Оливейра Марсал 3
Жереми Сорбон 15
Кристоф Кербрат 29
Мустафа Эльхаджи Диалло 5
90+3′ Этьен Дидо 17
Джимми Бриан 23
45′ Люка До 8
Александр Менди 9
83′ Яннис Салибюр 19
Николя Бенезе 10
83′ Маркюс Коко 24
Нилл Де Пов 12
1 Даниэль Субашич
2 Фабинью 33′
5 Жемерсон
19 Джибриль Сидибе 64′
25 Камиль Глик
38 Альмами Туре
8 Жоау Моутинью
10 Бернарду Силва
27 Тома Лемар 74′
14 Темуе Бакайоко
9 Радамель Фалькао 83′
11 Гвидо Каррильо
18 Валер Жермен 74′
29 Кильян Мбаппе
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 5
4 Угловые 4
16 Фолы 14
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Амори Делерю (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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