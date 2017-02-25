Конте: «Челси» полностью доминировал в матче с «Суонси»

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 3:1.



«Конечно же мы полностью доминировали. Мы играли очень хорошо, это был классный футбол, мы создали много голевых моментов.



Мы пропустили в конце первого тайма, после того как время уже истекло. В том случае команде не хватило немного удачи, но мы показали большой характер во второй половине встречи. Мы полностью заслужили победу. Теперь нужно продолжать в том же духе», — сказал Конте в эфире BBC Sport.