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25 февраля 2017, 21:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте: «Челси» полностью доминировал в матче с «Суонси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Суонси Сити» в матче 26-го тура АПЛ.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 3:1.

«Конечно же мы полностью доминировали. Мы играли очень хорошо, это был классный футбол, мы создали много голевых моментов.

Мы пропустили в конце первого тайма, после того как время уже истекло. В том случае команде не хватило немного удачи, но мы показали большой характер во второй половине встречи. Мы полностью заслужили победу. Теперь нужно продолжать в том же духе», — сказал Конте в эфире BBC Sport.

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