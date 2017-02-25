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25 февраля 2017, 21:36 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Конте установил очередной рекорд премьер-лиги

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в сегодняшнем матче 26-го тура чемпионата Англии с «Суонси» добился 20-й победы с «синими» (3:1).

Как сообщает Squawka, ранее ни одному наставнику не удавалось одержать больше побед в первых 26 играх в премьер-лиге. На данный момент «Челси» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 63 очка.

Напомним, ранее в этом сезоне Антонио Конте стал первым тренером, выигравшим трижды подряд награду лучшего тренера месяца, а также «Челси» повторил рекорд «Арсенала», одержав 13 побед кряду.

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