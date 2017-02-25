Конте установил очередной рекорд премьер-лиги

Как сообщает Squawka, ранее ни одному наставнику не удавалось одержать больше побед в первых 26 играх в премьер-лиге. На данный момент «Челси» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 63 очка.

Напомним, ранее в этом сезоне Антонио Конте стал первым тренером, выигравшим трижды подряд награду лучшего тренера месяца, а также «Челси» повторил рекорд «Арсенала», одержав 13 побед кряду.