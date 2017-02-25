Конте установил очередной рекорд премьер-лиги
Главный тренер «Челси» Антонио Конте в сегодняшнем матче 26-го тура чемпионата Англии с «Суонси» добился 20-й победы с «синими» (3:1).
Как сообщает Squawka, ранее ни одному наставнику не удавалось одержать больше побед в первых 26 играх в
Напомним, ранее в этом сезоне Антонио Конте стал первым тренером, выигравшим трижды подряд награду лучшего тренера месяца, а также «Челси» повторил рекорд «Арсенала», одержав 13 побед кряду.
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