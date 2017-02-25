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25 февраля 2017, 21:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Владелец «Интера» обсудил с президентом «Реала» возможность трансфера Хамеса

Вчера, 24 февраля, владелец «Интера» Чжан Цзиньдун встретился в Мадриде с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Стороны обсудили возможность перехода полузащитника Хамеса Родригеса в миланский клуб, информирует Football Italia.

Помимо «Интера», на колумбийского футболиста летом будут претендовать французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Юнайтед».

Хамес в этом сезоне не является игроком стартового состава «Реала». 25-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Испании и забил один гол при трёх голевых передачах.

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