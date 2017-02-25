Владелец «Интера» обсудил с президентом «Реала» возможность трансфера Хамеса

Стороны обсудили возможность перехода полузащитника Хамеса Родригеса в миланский клуб, информирует Football Italia.



Помимо «Интера», на колумбийского футболиста летом будут претендовать французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Юнайтед».



Хамес в этом сезоне не является игроком стартового состава «Реала». 25-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Испании и забил один гол при трёх голевых передачах.