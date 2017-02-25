Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28891338/
25 февраля 2017, 21:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» победила «Бетис» в андалусийском дерби и догнала «Реал» по числу очков

«Севилья» победила «Бетис» в матче 24-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На гол Ризы Дурмиси «Севилья» ответила точными ударами Габриэля Меркадо и Висенте Иборры. «Севилья» выиграла третий матч в Примере подряд.

«Севилья» (52 очка) догнала «Реал» в турнирной таблице Примеры, но у лидирующих мадридцев есть два матча в запасе. «Бетис», имеющий в активе 24 очка, находится на 15-й строчке.

Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Шустер считает, что Луиса Энрике в «Барселоне» может заменить Сампаоли

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер знает имя того специалиста, который мог бы успешно заменить Луиса Энрике у руля «Барселоны», если он покинет каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»