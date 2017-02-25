«Севилья» победила «Бетис» в андалусийском дерби и догнала «Реал» по числу очков
«Севилья» победила «Бетис» в матче 24-го тура испанской Примеры.
Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На гол Ризы Дурмиси «Севилья» ответила точными ударами Габриэля Меркадо и Висенте Иборры. «Севилья» выиграла третий матч в Примере подряд.
«Севилья» (52 очка) догнала «Реал» в турнирной таблице Примеры, но у лидирующих мадридцев есть два матча в запасе. «Бетис», имеющий в активе 24 очка, находится на 15-й строчке.
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