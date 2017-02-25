«Севилья» победила «Бетис» в андалусийском дерби и догнала «Реал» по числу очков

Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.



На гол Ризы Дурмиси «Севилья» ответила точными ударами Габриэля Меркадо и Висенте Иборры. «Севилья» выиграла третий матч в Примере подряд.



«Севилья» (52 очка) догнала «Реал» в турнирной таблице Примеры, но у лидирующих мадридцев есть два матча в запасе. «Бетис», имеющий в активе 24 очка, находится на 15-й строчке.