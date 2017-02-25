«Эвертон» обыграл «Сандерленд», «Мидлсбро» уступил «Кристал Пэлас»
В матче 26-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле обыграл «Сандерленд» — 2:0.
В другом поединке «Борнмут» уступил «Вест Бромвичу» (1:2), а «Кристал Пэлас» взял верх над «Мидлсбро» (1:0).
Чемпионат Англии.
26-й тур.
«Вест Бромвич» — «Борнмут» — 2:1 (2:1).
Голы: Кинг, 5 — с пенальти (0:1). Доусон, 10 (1:1). Маколи, 22 (2:1).
«Вест Бромвич»: Фостер, Эванс, Маколи, Ньом, Доусон (Макклин, 54), Флетчер, Моррисон (Якоб, 73), Брант, Ливермор, Шадли (Филд, 88), Рондон.
«Борнмут»: Боруц, Смит, Дэниэлс, Кук, Мингс, Уилшир (Гослинг, 66), Сермен, Фрэйзер, Артер (Афобе, 66), Пью (Муссе, 79), Кинг.
Предупреждения: Ньом, 49. Макклин, 69.
Судья: Клаттенбург (Англия).
«Эвертон» — «Сандерленд» — 2:0 (1:0).
Голы: Гуйе, 40 (1:0). Лукаку, 80 (2:0).
«Эвертон»: Хоэль Роблес, Бэйнс, Уильямс, Коулман, Мори, Шнейдерлен, Гуйе, Баркли (Маккарти, 83), Дэйвис (Валенсия, 70), Лукаку, Лукман (Миральяс, 60).
«Сандерленд»: Пикфорд, О́Ши, Овьедо, Коне, Джонс (Манкильо, 90), Ларссон, Гибсон (Хазри, 79), Ндонг, Янузай, Дефо, Борини (Ханимэн, 79).
Предупреждения: Гибсон, 36. Овьедо, 77.
Судья: Аттуэлл (Англия).
«Кристал Пэлас» — «Мидлсбро» — 1:0 (1:0).
Гол: ван Анхолт, 34.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт (Шлупп, 87), Уорд, Кабай (Макартур, 64), Таунсенд, Заа (Данн, 88), Панчеон, Миливоевич, Бентеке.
«Мидлсбро»: Виктор Вальдес, Фабиу да Силва, Айяла, Эспиноса, Гибсон, Даунинг, Форшоу (Гедиура, 61), Рамирес, де Рон, Стуани (Траоре, 79), Негредо (Гестед, 46).
Предупреждения: Кабай, 30. Фабиу да Силва, 75. Макартур, 76. Уорд, 83.
Судья: Мэдли (Англия).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter