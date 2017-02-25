«Челси» обыграл «Суонси» и увеличил отрыв в АПЛ до 11 очков

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 3:1.



На 19-й минуте Сеск Фабрегас вывел синих вперёд, забив в 300-м матче в Премьер-лиге, но в концовке первого тайма Фернандо Льоренте сравнял счёт. Впрочем, во второй половине «Челси» сумел дожать соперника: сначала Педро Родригес красиво пробил в дальний угол из-за пределов штрафной площади, а затем Диего Коста закрепил победу лондонцев, расстреляв ворота «Суонси» после передачи от Эдена Азара.



Лидирующий в АПЛ «Челси» набрал 63 очка и оторвался на 11 очков от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» (52). «Суонси» (24) идёт 15-м.



В других матчах тура «Вест Бромвич Альбион» переиграл «Борнмут» (2:1), «Кристал Пэлас» одолел «Мидлсбро» (1:0), «Эвертон» победил «Сандерленд» (2:0), а «Бёрнли» сыграл вничью с «Халл Сити» (1:1).