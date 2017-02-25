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25 февраля 2017, 21:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» обыграл «Суонси» и увеличил отрыв в АПЛ до 11 очков

«Челси» одержал победу над «Суонси Сити» в матче 26-го тура АПЛ.

<span class=error>Челси</span> одержал победу над <span class=error>Суонси</span> Сити в матче 26-го тура <span class=error>АПЛ</span>. Увеличить
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Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 3:1.

На 19-й минуте Сеск Фабрегас вывел синих вперёд, забив в 300-м матче в Премьер-лиге, но в концовке первого тайма Фернандо Льоренте сравнял счёт. Впрочем, во второй половине «Челси» сумел дожать соперника: сначала Педро Родригес красиво пробил в дальний угол из-за пределов штрафной площади, а затем Диего Коста закрепил победу лондонцев, расстреляв ворота «Суонси» после передачи от Эдена Азара.

Лидирующий в АПЛ «Челси» набрал 63 очка и оторвался на 11 очков от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» (52). «Суонси» (24) идёт 15-м.

В других матчах тура «Вест Бромвич Альбион» переиграл «Борнмут» (2:1), «Кристал Пэлас» одолел «Мидлсбро» (1:0), «Эвертон» победил «Сандерленд» (2:0), а «Бёрнли» сыграл вничью с «Халл Сити» (1:1).

25.02.2017 18:00 основной раунд: 26-й тур Stamford Bridge
Челси 3:1 Суонси
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Антонио Конте Пол Клемент
Голы
19′ Сеск Фабрегас (Р. Педро) 4
72′ Родригес Педро (С. Фабрегас) 11
84′ Диегу Коста (Э. Азар) 19
9 Фернандо Льоренте (Г. Сигурдссон) 45+2′
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
75′ Морейра Маринью Давид Луиз 30
Маркос Алонсо 3
Н`Голо Канте 7
Диегу Коста 19
Родригес Педро 11
85′ Виктор Мозес 15
Курт Зума 5
76′ Сеск Фабрегас 4
Неманья Матич 21
85′ Эден Азар 10
Виллиан 22
1 Лукаш Фабяньски
26 Кайл Нотон 35′
16 Мартин Ольссон 36′
6 Алфи Моусон
33 Федерико Фернандес
8 Лерой Фер 80′
24 Джек Корк
9 Фернандо Льоренте
23 Гильфи Тоур Сигурдссон
42 Том Кэрролл 76′
3 Джордан Айю
15 Уэйн Раутледж 81′
28 Лусиано Нарсингх
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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