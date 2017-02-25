«Мне по разным причинам так и не довелось нормально попрощаться с вами, о чём очень сожалею. Хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Хочу поблагодарить каждого из вас. Все памятные события, связанные с этим местом, были достигнуты благодаря вам. Мы бы не добились всего этого без вас, болельщики», — цитирует 38-летнего Лэмпарда BBC.

