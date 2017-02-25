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25 февраля 2017, 20:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В перерыве матча «Челси» — «Суонси» состоялось чествование Лэмпарда

Бывший полузащитник «Челси’Фрэнк Лэмпард, недавно завершивший игровую карьеру, попрощался с болельщиками синих в перерыве домашнего матча АПЛ с «Суонси Сити».

«Мне по разным причинам так и не довелось нормально попрощаться с вами, о чём очень сожалею. Хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Хочу поблагодарить каждого из вас. Все памятные события, связанные с этим местом, были достигнуты благодаря вам. Мы бы не добились всего этого без вас, болельщики», — цитирует 38-летнего Лэмпарда BBC.

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