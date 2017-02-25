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25 февраля 2017, 19:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Майнц» на выезде обыграл «Байер», «Лейпциг» переиграл «Кельн»

«Майнц» на выезде выиграл у «Байера» в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Это первое поражение для леверкузенской команды за последние три поединка.

В другой встрече «Лейпциг» дома взял верх над «Кельном», победив во втором туре кряду.

Чемпионат Германии.

Бундеслига.

22-й тур.

«Байер» — «Майнц» — 0:2 (0:2).

Голы: Белль, 3 (0:1). Озтунали, 11 (0:2).

«Байер»: Лено, Емер Топрак, Драгович (Кисслинг, 54), Едвай, Хенрикс, Бендер (Юрченко, 79), Кампль, Беллараби, Хаферц (Брандт, 67), Эрнандес, Фолланд.

«Майнц»: Лессль, Донати, Белль, Бюссманн, Фрай, Латца, Озтунали, Рамалью, Кордоба (Гбамен, 90+2), Де Бласис (Куайсон, 76), Муто (Хайро, 89).

Предупреждения: Бендер, 10. Муто, 74. Латца, 83.

Судья: Бранд.

25 февраля. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«РБ Лейпциг» — «Кельн» — 3:1 (2:0).

Голы: Форсберг, 5 (1:0). Маро, 34 — в свои ворота (2:0). Осако, 53 (2:1). Вернер, 65 (3:1).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Шмиц, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг (Хедира, 65), Кейта (Кайзер, 86), Демме, Вернер (Зельке, 84).

«Кельн»: Кесслер, Суботич, Маро (Цоллер, 46), Хайнц, Ольковски, Хектор, Рауш, Клеменс, Хегер (Йоич, 76), Модест, Осако.

Предупреждения: Маро, 8. Рауш, 39. Ильзанкер, 62. Хегер, 68. Хектор, 84.

Судья: Фриц.

25 февраля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл».
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