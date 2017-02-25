Страх перед невозможностью чуда. Почему отставка Раньери особая
Реакция на уход лучшего тренера года получилась такой же громкой, как и сенсация «Лестера», — всё дело в эмоциях.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мы знаем, что крайними всегда будут тренеры. «Они же не могут уволить 20 футболистов разом, поэтому ответственность несём мы», — говорит Карло Анчелотти.
Мы знаем, что владельцы клубов редко отличаются терпением. Когда между игроками и тренером возникает конфликт (а теперь ясно, что в «Лестере» конфликт был), сторону тренера руководители не принимают почти никогда. В России об этом знают очень хорошо — наши тренеры за годы процветающего у футболистов ощущения безнаказанности фактически лишились защиты.
Более того, мы знаем, что так было всегда. «Единственное, что с тренером произойдёт совершенно точно, — его уволят», — бородатый футбольный афоризм середины прошлого века никогда не лишится актуальности. Тренеров увольняли и будут увольнять безжалостно, никто не будет смотреть на достижения. «Это в духе времени», — меланхолично и назидательно писали немецкие газеты об отставке Юппа Хайнкеса из «Реала», после того как тренер впервые за 30 лет привёз Кубок чемпионов в Мадрид. Спустя ещё 20 лет такие же упаднические заголовки сопровождают уход Раньери — я потратил 15 минут, чтобы найти словосочетание «увольнение в духе современного футбола» в текстах на двух разных языках.
Ежегодно 6−7 добившихся сверхдостижений со своими командами в
И вот почему.
Вся история чемпионства «Лестера» описывалась настолько однообразно, что в
Для фанатов «Лестера» прошлогодний поход стал реализацией мечты, но чудом он не был. «То, что вы называете чудом, мы называем работой», — спокойно объяснял Эйольфюр Свериссон, автор новой программы подготовки исландских футболистов, человек, стоявший за кулисами другой растиражированной «сказки». «Чудо», с футбольной точки зрения, — это совокупность твоей классной работы и проблем у соперников.
Проблем у соперников «Лестера» год назад было действительно много, но важнее работа, которую проделал клуб. Найденный скаутами «лис» Н’Голо Канте в этом сезоне с большой долей вероятности второй раз подряд станет чемпионом Англии, будучи абсолютно ключевым игроком и в новой команде. Джейми Варди в другой майке, сборной Англии, забивал пяткой в ворота сборной Германии — так что удивительный гол «Ливерпулю» не был совсем уж случайным. Клаудио Раньери удалось при не самой большой обойме удержать футболистов в одинаковой готовности на протяжении всего сезона — именно за это, мне кажется, а не за чемпионство он был достойным кандидатом на титул тренера года.
Все в клубе — тренеры, игроки, менеджеры, скауты, администраторы — проделали чемпионскую работу. Всеобщая реакция на увольнение Раньери лишний раз доказывает: люди боятся убедиться в том, что в футболе чудеса невозможны.
В чемпионский для «Лестера» год в «Челси» лишился работы Жозе Моуринью, но, несмотря на то что условия с нынешней отставкой Раньери были одинаковыми, такого резонанса не случилось. Все понимали: команда редко играет плохо и гораздо чаще — ужасно, поэтому основания для смены потерявшего контроль над ситуацией тренера имелись. Статус суперклуба по определению не позволял «Челси» находиться близко к зоне вылета, и смена тренера сопровождалась не цитатами Юргена Клоппа о странных решениях последнего года, а сухими тактическими обзорами проблем команды.
Отставка Раньери — другая. Мистер не сумел найти запасной вариант после ухода Канте, перепробовал несколько формаций, усомнился в некоторых футболистах, и в целом игровые основания для его ухода были. Но другой эту отставку делают не 90 минут на поле, а отношение к тому, что уже осталось в прошлом «Лестера». Люди резко и местами истерично реагировали на отставку Раньери, потому что внезапно к ним пришло ложное осознание сказки без
На самом деле чудо и не начиналось. Вместо чуда была классно проделанная Раньери и его окружением работа, а в нынешнем сезоне, с изменившимся вводными данными, тренер уже не справился. В этом нет ничего странного или ужасного — так было и будет. Единственное, что с тренером произойдёт совершенно точно, — его уволят.
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