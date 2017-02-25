Страх перед невозможностью чуда. Почему отставка Раньери особая

Мы знаем, что крайними всегда будут тренеры. «Они же не могут уволить 20 футболистов разом, поэтому ответственность несём мы», — говорит Карло Анчелотти.



Мы знаем, что владельцы клубов редко отличаются терпением. Когда между игроками и тренером возникает конфликт (а теперь ясно, что в «Лестере» конфликт был), сторону тренера руководители не принимают почти никогда. В России об этом знают очень хорошо — наши тренеры за годы процветающего у футболистов ощущения безнаказанности фактически лишились защиты.



Более того, мы знаем, что так было всегда. «Единственное, что с тренером произойдёт совершенно точно, — его уволят», — бородатый футбольный афоризм середины прошлого века никогда не лишится актуальности. Тренеров увольняли и будут увольнять безжалостно, никто не будет смотреть на достижения. «Это в духе времени», — меланхолично и назидательно писали немецкие газеты об отставке Юппа Хайнкеса из «Реала», после того как тренер впервые за 30 лет привёз Кубок чемпионов в Мадрид. Спустя ещё 20 лет такие же упаднические заголовки сопровождают уход Раньери — я потратил 15 минут, чтобы найти словосочетание «увольнение в духе современного футбола» в текстах на двух разных языках.



Ежегодно 6−7 добившихся сверхдостижений со своими командами в топ-лигах тренеров лишаются работы уже в следующем сезоне. То, что ты смог спасти почти безнадёжную команду от вылета, не обезопасит тебя от отставки через полгода — если ты будешь плестись внизу таблицы, менеджеры решат работать по старинке, электрошоком. Никто не задумается, что и до тебя команда шла последней, а значит, её качества не хватает, чтобы забраться выше, и невылет сезоном ранее стал результатом тренерского сверхусилия. Такие случаи настолько обычны, что о них вообще не говорят. В том же чемпионате Англии Раньери далеко не первый тренер, кого после титула почти с ходу сдали в утиль, но такой волны, как сейчас, не было. Карло Анчелотти, Юргена Клоппа и Томаса Тухеля уже спросили, что они думают по этому поводу. Жозе Моуринью, как обычно, и спрашивать не нужно — он сам пришел на пресс-конференцию в футболке с инициалами тренера, с которым воевал в Италии. В отставке Клаудио Раньери, в общем, нет ничего особенного, но она все же особая — так активно обыкновенную для футбола процедуру не обсуждали давно.



И вот почему.

Вся история чемпионства «Лестера» описывалась настолько однообразно, что в какой-то момент от слова «сказка» начало немного подташнивать. Фанаты и понявшие их запрос журналисты стали активно развивать эту тему, потому что любое боление за спортивную команду романтизирует нас. Прагматичные в обыденной жизни люди на стадионе или перед телеэкраном находят возможность быть эмоционально раскованными, и индустрия стремительно играет на особо впечатлительных. Так и полгода спустя появляются однотипные заголовки и штампы о «новом «Лестере», «втором Варди» и так далее. Стремление к сказке стирает у болельщиков ощутимую границу между мечтой и чудом: если мечта достижима, то чудес по-прежнему не бывает.

Для фанатов «Лестера» прошлогодний поход стал реализацией мечты, но чудом он не был. «То, что вы называете чудом, мы называем работой», — спокойно объяснял Эйольфюр Свериссон, автор новой программы подготовки исландских футболистов, человек, стоявший за кулисами другой растиражированной «сказки». «Чудо», с футбольной точки зрения, — это совокупность твоей классной работы и проблем у соперников.

Проблем у соперников «Лестера» год назад было действительно много, но важнее работа, которую проделал клуб. Найденный скаутами «лис» Н’Голо Канте в этом сезоне с большой долей вероятности второй раз подряд станет чемпионом Англии, будучи абсолютно ключевым игроком и в новой команде. Джейми Варди в другой майке, сборной Англии, забивал пяткой в ворота сборной Германии — так что удивительный гол «Ливерпулю» не был совсем уж случайным. Клаудио Раньери удалось при не самой большой обойме удержать футболистов в одинаковой готовности на протяжении всего сезона — именно за это, мне кажется, а не за чемпионство он был достойным кандидатом на титул тренера года.



Все в клубе — тренеры, игроки, менеджеры, скауты, администраторы — проделали чемпионскую работу. Всеобщая реакция на увольнение Раньери лишний раз доказывает: люди боятся убедиться в том, что в футболе чудеса невозможны.

В чемпионский для «Лестера» год в «Челси» лишился работы Жозе Моуринью, но, несмотря на то что условия с нынешней отставкой Раньери были одинаковыми, такого резонанса не случилось. Все понимали: команда редко играет плохо и гораздо чаще — ужасно, поэтому основания для смены потерявшего контроль над ситуацией тренера имелись. Статус суперклуба по определению не позволял «Челси» находиться близко к зоне вылета, и смена тренера сопровождалась не цитатами Юргена Клоппа о странных решениях последнего года, а сухими тактическими обзорами проблем команды.