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25 февраля 2017, 19:40 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург», Обамеянг сделал дубль

Матч 22-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и дортмундской «Боруссией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 3:0 в пользу «Боруссии».

Матч 22-го тура чемпионата Германии между Фрайбургом и дортмундской <span class=error>Боруссией</span> завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 3:0 в пользу <span class=error>Боруссии</span>. Увеличить
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В составе победителей дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг. Также отличился Сократис Папастатопулос. «Боруссия» набрала 40 очков и занимает третье место в чемпионате Германии. У «Фрайбурга» 30 очков и девятое место.

25.02.2017 17:30 основной раунд: 22-й тур Schwarzwald-Stadion
Фрайбург 0:3 Боруссия Д
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Кристиан Штрайх Томас Тухель
Голы
25 Сократис Папастатопулос 13′
17 Пьер-Эмерик Обамеянг 55′
17 Пьер-Эмерик Обамеянг 70′
Составы
Александр Шволов 1
Марк Торрехон 3
Чаглар Сеюнджю 4
Кристиан Гюнтер 30
Майк Франц 8
Николас Хефлер 27
Винченцо Грифо 32
67′ Максимиллиан Филипп 26
85′ Лукас Кюблер 17
Александр Игневски 2
24′ Онур Булут 11
Марк-Олифер Кемпф 20
65′ Нильс Петерсен 18
Флориан Нидерлехнер 7
38 Роман Бюрки
5 Марк Бартра
13 Рафаэл Геррейру
25 Сократис Папастатопулос
26 Лукаш Пищек
37 Эрик Дурм
27 Гонсало Кастро
33 Юлиан Вайгль
7 Усман Дембеле 76′
23 Синдзи Кагава
11 Марко Ройс 82′
21 Андре Шюррле
17 Пьер-Эмерик Обамеянг 82′
22 Кристиан Пулишич
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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