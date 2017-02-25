Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург», Обамеянг сделал дубль
Матч 22-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и дортмундской «Боруссией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 3:0 в пользу «Боруссии».
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В составе победителей дубль сделал
|25.02.2017 17:30
|основной раунд: 22-й тур
|Schwarzwald-Stadion
|Фрайбург
|0:3
|Боруссия Д
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Томас Тухель
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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