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25 февраля 2017, 19:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» забила «Гамбургу» 8 голов, Левандовски оформил хет-трик

«Бавария» разгромила «Гамбург» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

Бавария разгромила Гамбург в матче 22-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 8:0.

Хет-трик оформил Роберт Левандовски, дублем отметился Кингсли Коман, по одному разу отличились Артуро Видаль, Давид Алаба и Арьен Роббен.

«Бавария», набравшая 53 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на пять очков. «Гамбург» (20 очков) находится на 16-й строчке.

25.02.2017 17:30 основной раунд: 22-й тур Allianz-Arena
Бавария 8:0 Гамбург
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Карло Анчелотти Маркус Гисдоль
Голы
17′ Артуро Видаль 23
24′ Роберт Левандовски 9
42′ Роберт Левандовски 9
54′ Роберт Левандовски 9
56′ Давид Алаба 27
65′ Кингсли Коман 29
69′ Кингсли Коман 29
87′ Арьен Роббен 10
Составы
Мануэль Нойер 1
Матс Хуммельс 5
Хави Мартинес 8
Давид Алаба 27
Арьен Роббен 10
Дуглас Коста 11
Артуро Видаль 23
Томас Мюллер 25
67′ Филипп Лам 21
Рафинья 13
60′ Тиагу Алькантара 6
Кингсли Коман 29
57′ Роберт Левандовски 9
Ренату Санчеш 35
1 Рене Адлер
5 Йоан Джуру
6 Дуглас Сантос 37′
13 Мергим Маврай
24 Готоку Сакаи
8 Льюис Холтби
12 Соуза Силва Уоллас
28 Гидеон Юнг
11 Михаэль Грегорич 60′
20 Альбин Экдаль
17 Филип Костич 72′
15 Лука Вальдшмидт
27 Николай Мюллер 62′
14 Арон Хант
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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