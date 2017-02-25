«Бавария» забила «Гамбургу» 8 голов, Левандовски оформил хет-трик
«Бавария» разгромила «Гамбург» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 8:0.
«Бавария», набравшая 53 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на пять очков. «Гамбург» (20 очков) находится на 16-й строчке.
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Маркус Гисдоль
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter