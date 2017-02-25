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25 февраля 2017, 19:32 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» переиграл клуб РФПЛ

Павлодарский «Иртыш» на УТС в Турции провел товарищеский матч с клубом РФПЛ махачкалинским «Анжи», пишет Sports.kz.

Павлодарский Иртыш на <span class=error>УТС</span> в Турции провел товарищеский матч с клубом <span class=error>РФПЛ</span> махачкалинским <span class=error>Анжи</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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Стартовый состав «Иртыша»: Лория, Калинин, Ткачук, Воротников, Живкович, Родриго, Гетериев, Дарабаев, Фонсека, Джедже, Нганбе.

Казахстанцы неплохо начали, однако пропустили первыми, сравняв счет в концовке первой половины усилиями Сержа Бандо Нганбе. На старте второй махачкалинцы снова вышли вперед, на это ответил Карлуш Фонсека, последним отметился Стефан Живкович. 3:2 — победа «Иртыша».

1 марта павлодарцы встретятся с чемпионом Беларуси БАТЭ.

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