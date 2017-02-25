Гол и голевая передача Вагнера Лав помогли «Аланьяспору» одержать победу
«Аланьяспор» на своем поле переиграл «Аданаспор» в матче 22-го тура чемпионата Турции.
Форвард хозяев Вагнер Лав, выступавший ранее в России за ЦСКА, отметился голом с пенальти и голевой передачей на Эмре Акбаду в концовке встречи.
Чемпионат Турции.
22-й тур.
«Аланьяспор» — «Аданаспор» — 4:1 (2:0).
Голы: Вагнер Лав, 13 — с пенальти (1:0). Омеруо, 37 (2:0). Гейе, 71 — с пенальти (2:1). Фернандес, 74 (3:1). Акбада, 90+4 (4:1).
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