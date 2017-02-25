Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28890911/
25 февраля 2017, 19:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Гол и голевая передача Вагнера Лав помогли «Аланьяспору» одержать победу

«Аланьяспор» на своем поле переиграл «Аданаспор» в матче 22-го тура чемпионата Турции.

Форвард хозяев Вагнер Лав, выступавший ранее в России за ЦСКА, отметился голом с пенальти и голевой передачей на Эмре Акбаду в концовке встречи.

Чемпионат Турции.

22-й тур.

«Аланьяспор» — «Аданаспор» — 4:1 (2:0).

Голы: Вагнер Лав, 13 — с пенальти (1:0). Омеруо, 37 (2:0). Гейе, 71 — с пенальти (2:1). Фернандес, 74 (3:1). Акбада, 90+4 (4:1).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 февраля

Жестко! Орлов обрушился с критикой на Луческу

Это признание невозможно читать без слез

Вячеслав Фетисов: почему мы проиграли Америке в Солт-Лейк-Сити