Около 200 фанатов «Герты» и «Айнтрахта» поучаствовали в массовой драке в Берлине
Перед матчем 22-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Айнтрахт» (начало в 20:30 по московскому времени) в Берлине произошла массовая драка фанатов, информирует Bild.
Сообщается, что в ней приняли участие примерно 200 болельщиков двух команд. Фанаты использовали, в том числе, бутылки и сигнальные ракеты. Не менее пяти человекам понадобилась помощь врачей. Полиция арестовала как минимум 60 человек.
Встречи «Герты» и «Айнтрахта» всегда попадают в категорию «риска»: более строгие меры контроля, безалкогольное пиво, несколько кардонов полиции вокруг стадиона.
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