Около 200 фанатов «Герты» и «Айнтрахта» поучаствовали в массовой драке в Берлине

Сообщается, что в ней приняли участие примерно 200 болельщиков двух команд. Фанаты использовали, в том числе, бутылки и сигнальные ракеты. Не менее пяти человекам понадобилась помощь врачей. Полиция арестовала как минимум 60 человек.

Встречи «Герты» и «Айнтрахта» всегда попадают в категорию «риска»: более строгие меры контроля, безалкогольное пиво, несколько кардонов полиции вокруг стадиона.