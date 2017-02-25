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25 февраля 2017, 19:23 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Около 200 фанатов «Герты» и «Айнтрахта» поучаствовали в массовой драке в Берлине

Перед матчем 22-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Айнтрахт» (начало в 20:30 по московскому времени) в Берлине произошла массовая драка фанатов, информирует Bild.

Сообщается, что в ней приняли участие примерно 200 болельщиков двух команд. Фанаты использовали, в том числе, бутылки и сигнальные ракеты. Не менее пяти человекам понадобилась помощь врачей. Полиция арестовала как минимум 60 человек.

Встречи «Герты» и «Айнтрахта» всегда попадают в категорию «риска»: более строгие меры контроля, безалкогольное пиво, несколько кардонов полиции вокруг стадиона.

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