Из-за отсутствия резервного голкипера в ворота «Саттона» встал защитник

В ворота команды Пола Досвела пришлось встать защитнику, так как клуб ещё не нашел запасного вратаря.



Ранее «Саттон» расстался с 45-летним резервным голкипером Уэйном Шоу. Клуб попросил 125-килограммового футболиста расторгнуть контракт из-за начатого расследования со стороны футбольной ассоциации Англии. Шоу съел пирог во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Арсеналом» (0:2), и на это событие была открыта линия в букмекерских конторах.