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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28890905/
25 февраля 2017, 19:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Из-за отсутствия резервного голкипера в ворота «Саттона» встал защитник

«Саттон Юнайтед» во время матча Национальной лиги Англии (пятый по силе дивизион страны) с «Торки Юнайтед» потерял основного голкипера, который получил травму.

В ворота команды Пола Досвела пришлось встать защитнику, так как клуб ещё не нашел запасного вратаря.

Ранее «Саттон» расстался с 45-летним резервным голкипером Уэйном Шоу. Клуб попросил 125-килограммового футболиста расторгнуть контракт из-за начатого расследования со стороны футбольной ассоциации Англии. Шоу съел пирог во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Арсеналом» (0:2), и на это событие была открыта линия в букмекерских конторах.
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