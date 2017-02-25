Из-за отсутствия резервного голкипера в ворота «Саттона» встал защитник
«Саттон Юнайтед» во время матча Национальной лиги Англии (пятый по силе дивизион страны) с «Торки Юнайтед» потерял основного голкипера, который получил травму.
В ворота команды Пола Досвела пришлось встать защитнику, так как клуб ещё не нашел запасного вратаря.
Ранее «Саттон» расстался с 45-летним резервным голкипером Уэйном Шоу. Клуб попросил 125-килограммового футболиста расторгнуть контракт
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