Энрике: У «Барселоны» очень тяжёлый график, усталость берёт своё
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике перед выездным матчем 24-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (26 февраля) посетовал на тяжёлый календарь каталонского клуба.
«Впереди ещё много туров, каждому будет сложно одерживать победы. И так будет продолжаться до конца сезона, ведь от игры к игре никому не будет становиться легче.
У нас очень жёсткий график. Это сказывается, потому что усталость берёт своё. Каждый лишний день отдыха имеет большое значение», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.
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