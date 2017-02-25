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25 февраля 2017, 19:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Энрике: У «Барселоны» очень тяжёлый график, усталость берёт своё

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике перед выездным матчем 24-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (26 февраля) посетовал на тяжёлый календарь каталонского клуба.

«Впереди ещё много туров, каждому будет сложно одерживать победы. И так будет продолжаться до конца сезона, ведь от игры к игре никому не будет становиться легче.

У нас очень жёсткий график. Это сказывается, потому что усталость берёт своё. Каждый лишний день отдыха имеет большое значение», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.

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