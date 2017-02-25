Энрике: У «Барселоны» очень тяжёлый график, усталость берёт своё

«Впереди ещё много туров, каждому будет сложно одерживать победы. И так будет продолжаться до конца сезона, ведь от игры к игре никому не будет становиться легче.



У нас очень жёсткий график. Это сказывается, потому что усталость берёт своё. Каждый лишний день отдыха имеет большое значение», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.