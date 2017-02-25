Фабрегас: Надеюсь, я проведу ещё 300 матчей в АПЛ
29-летний полузащитник 'Челси" Сеск Фабрегас может провести свой 300-й матч в английской
Премьер-лиге, если выйдет на поле в игре 26-го тура со «Суонси».
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«Ощущение, что я играю уже очень давно. Я уезжал на три года, но я смог провести 300 матчей в АПЛ, и это
Психологически и физически я чувствую себя молодым игроком. Полагаю, я могу дать ещё много», — цитирует Фабрегаса официальный сайт «Челси».
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