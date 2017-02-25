Фабрегас: Надеюсь, я проведу ещё 300 матчей в АПЛ

«Ощущение, что я играю уже очень давно. Я уезжал на три года, но я смог провести 300 матчей в АПЛ, и это что-то потрясающее, надеюсь, я проведу ещё 300 матчей. Я просто хочу играть дальше, я хочу играть долгое время. Я чувствую, что я нахожусь в отличной форме, свеж и молод.



Психологически и физически я чувствую себя молодым игроком. Полагаю, я могу дать ещё много», — цитирует Фабрегаса официальный сайт «Челси».