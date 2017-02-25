«Иртыш» подписал Жумаскалиева и еще двух иностранных защитников
Состав павлодарского клуба пополнили сербский и украинский футболисты.
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ФК «Иртыш» подписал контракт с казахстанским полузащитником Нурболом Жумаскалиевым.
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Последним клубом Жумаскалиева был костанайский «Тобол», за который он играл с 2000 года до прошлого сезона. Лишь в 2011 году один сезон выступал за столичный «Локомотив». Также воспитанник уральского футбола Жумаскалиев в конце 90-х выступал за уральский «Нарын» и талдыкорганский «Жетысу».
Жумаскалиев является рекордсменом казахстанской
Также состав «Иртыша» пополнили два защитника — украинец Евгений Ткачук и серб Стефан Живкович.
Последним местом работы 25-летнего Ткачука был украинский клуб «Заря». Также в его послужном списке значатся такие команды, как донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла».
Живкович ранее выступал исключительно на родине: за «Резник», «Хайдук», «Борац» и «Чукарички».
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