«Иртыш» подписал Жумаскалиева и еще двух иностранных защитников

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ФК «Иртыш» подписал контракт с казахстанским полузащитником Нурболом Жумаскалиевым.

Как информирует пресс-служба павлодарского клуба, контракт с 35-летним футболистом заключен на один год.

Последним клубом Жумаскалиева был костанайский «Тобол», за который он играл с 2000 года до прошлого сезона. Лишь в 2011 году один сезон выступал за столичный «Локомотив». Также воспитанник уральского футбола Жумаскалиев в конце 90-х выступал за уральский «Нарын» и талдыкорганский «Жетысу».

Жумаскалиев является рекордсменом казахстанской премьер-лиги как по сыгранным матчам, так и забитым голам. На его счету 496 матчей, 166 забитых мячей. Является чемпионом Казахстана 2010 года.

Также состав «Иртыша» пополнили два защитника — украинец Евгений Ткачук и серб Стефан Живкович.

Последним местом работы 25-летнего Ткачука был украинский клуб «Заря». Также в его послужном списке значатся такие команды, как донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла».

Живкович ранее выступал исключительно на родине: за «Резник», «Хайдук», «Борац» и «Чукарички».