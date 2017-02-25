Первый трофей сезона и новая жизнь «Лестера». Анонс английского уик-энда

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Первый финал английского сезона

Главный матч выходных — финал Кубка лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».

И с фаворитом тут далеко не все так однозначно. «Святые» не проиграли в Кубке лиги ни одного матча и не пропустили ни одного гола. А у главного тренера «Юнайтед» Жозе Моуринью голова забита и другими хлопотами. Во-первых, «МЮ» имеет неплохие шансы далеко пройти в Лиге Европы. Во-вторых, Моуринью важно положить на лопатки «Челси» в четвертьфинале Кубка Англии. В третьих, «МЮ» нельзя выключаться из гонки за попадание в топ-4. Таким образом, манчестерскому клубу еще один дополнительный матч — пусть и финал — только в нагрузку. Ведь выпустить молодежь сейчас уже не получится. Это вопрос репутации.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 26, 27.02.2017, 23:00 -:- Лестер Ливерпуль

«Ливерпуль» гостит у «Лестера». Теперь без Раньери

Вот теперь-то сказка официально закончилась — «Лестер» уволил Клаудио Раньери. И неважно, что на носу ответственная игра с «Ливерпулем» в чемпионате и что до вылета из АПЛ рукой подать. Теперь в клубе нет главного конструктора не только футбольных идей, но и человеческих.

«Ливерпуль», наверное, и без того добьется своего в матче с пока еще действующим чемпионом. Череда ужаснейших результатов на старте 2017 года — одна победа в девяти матчах января — уже забыта, и впереди, особенно после победы над «Тоттенхэмом», все еще где-то вдали виднеются шансы на чемпионство.

Пока не ясно, кто возглавит «Лестер» и доведет команду до конца сезона. Возможно, после увольнения Раньери «лисы» воспрянут духом и все-таки наберут необходимые очки для сохранения места в премьер-лиге. Но во встрече во всех отношениях веселой командой Клоппа в это верится с трудом.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 26, 25.02.2017, 18:00 -:- Челси Суонси

Попытка помешать лидерам

И здесь сразу два таких матча — «Челси» — «Суонси» и «Тоттенхэм» — «Сток Сити».

«Челси» имеет прекрасный шанс еще дальше оторваться от конкурентов, но «Суонси» вряд ли устроит такой подход, ведь команда находится в сложном турнирном положении и может стать одним из претендентов на вылет.

В принципе, та же история у «Тоттенхэма», правда «Сток» крепко засел в середине таблицы и вылет ему не грозит. Однако «гончарам» будет за счастье попортить кровь лондонскому оппоненту, тем более если вспомнить унизительное поражение (0:4) на своем поле в рамках первого круга.

Впрочем, нас также ждет подвальная битва за шесть очков между «Мидлсбро» и «Кристал Пэлас», а также встреча середняков — «Уотфорда» и «Вест Хэма».