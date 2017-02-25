Первый трофей сезона и новая жизнь «Лестера». Анонс английского уик-энда
«Советский спорт» рассказывает о главных интригах 26-го тура АПЛ и финала Кубка лиги.
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Первый финал английского сезона
Главный матч выходных — финал Кубка лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».
И с фаворитом тут далеко не все так однозначно. «Святые» не проиграли в Кубке лиги ни одного матча и не пропустили ни одного гола. А у главного тренера «Юнайтед» Жозе Моуринью голова забита и другими хлопотами.
«Ливерпуль» гостит у «Лестера». Теперь без Раньери
Вот
«Ливерпуль», наверное, и без того добьется своего в матче с пока еще действующим чемпионом. Череда ужаснейших результатов на старте 2017 года — одна победа в девяти матчах января — уже забыта, и впереди, особенно после победы над «Тоттенхэмом», все еще
Пока не ясно, кто возглавит «Лестер» и доведет команду до конца сезона. Возможно, после увольнения Раньери «лисы» воспрянут духом и
Попытка помешать лидерам
И здесь сразу два таких матча — «Челси» — «Суонси» и «Тоттенхэм» — «Сток Сити».
«Челси» имеет прекрасный шанс еще дальше оторваться от конкурентов, но «Суонси» вряд ли устроит такой подход, ведь команда находится в сложном турнирном положении и может стать одним из претендентов на вылет.
В принципе, та же история у «Тоттенхэма», правда «Сток» крепко засел в середине таблицы и вылет ему не грозит. Однако «гончарам» будет за счастье попортить кровь лондонскому оппоненту, тем более если вспомнить унизительное поражение (0:4) на своем поле в рамках первого круга.
Впрочем, нас также ждет подвальная битва за шесть очков между «Мидлсбро» и «Кристал Пэлас», а также встреча середняков — «Уотфорда» и «Вест Хэма».
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