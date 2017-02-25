«Атлетико» может приобрести Ляказетта, если Гризманн уйдёт в «Манчестер Юнайтед»
Мадридский «Атлетико» вновь проявляет интерес к форварду «Лиона» Александру Ляказетту, сообщает The Telegraph.
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«Матрасники» ранее пытались приобрести 25-летнего француза в январе 2016 года. Теперь же в Мадриде в лице Ляказетта видят заменуАнтуану Гризманну, который по окончании сезона может перейти в «Манчестер Юнайтед». «Лион» готов продать Ляказетта за € 70 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Ляказетту со стороны ряда европейских клубов, в частности туринского «Ювентуса»,
В текущем сезоне Ляказетт провёл 21 матч во французской Лиге 1 и забил 21 гол.
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