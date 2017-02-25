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25 февраля 2017, 11:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» может приобрести Ляказетта, если Гризманн уйдёт в «Манчестер Юнайтед»

Мадридский «Атлетико» вновь проявляет интерес к форварду «Лиона» Александру Ляказетту, сообщает The Telegraph.

Мадридский Атлетико вновь проявляет интерес к форварду Лиона Александру Ляказетту сообщает The Telegraph. Увеличить
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«Матрасники» ранее пытались приобрести 25-летнего француза в январе 2016 года. Теперь же в Мадриде в лице Ляказетта видят заменуАнтуану Гризманну, который по окончании сезона может перейти в «Манчестер Юнайтед». «Лион» готов продать Ляказетта за € 70 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Ляказетту со стороны ряда европейских клубов, в частности туринского «Ювентуса»,

В текущем сезоне Ляказетт провёл 21 матч во французской Лиге 1 и забил 21 гол.

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