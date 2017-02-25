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25 февраля 2017, 10:47 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Джеко: Тотти — легенда, а Шевченко — кумир моего детства

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко отметил, что капитан команды Франческо Тотти — легендарная личность во всех отношениях.

Нападающий Ромы Эдин Джеко отметил что капитан команды Франческо Тотти — легендарная личность во всех отношениях. Увеличить
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По его словам, Император ведет себя с окружающими как обычный человек. Кроме того, босниец вспомнил свое детство, когда его кумиром был Андрей Шевченко.

— Когда смотришь на Тотти, то понимаешь, что это легенда, — приводит Football Italia слова Джеко. — И не только в Риме, но и во всем мире. Когда находишсья с ним рядом, в одной команде, то видишь, что он обычный человек. Он никогда не показывает, что является большой звездой. Не думает, что лучше остальных. Тотти к каждому относится хорошо. Он — легенда во всех смыслах этого слова.

Кумиром в детстве для меня был Андрей Шевченко. Это особенный футболист для меня. Я до сих пор помню, как он сделал хет-трик в матче с «Барселоной» на «Камп Ноу». Он был номером один для меня.

Рома
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