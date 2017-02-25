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25 февраля 2017, 10:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: «Барселона» контактировала с Бланом

Бывший главный тренер «Бордо», «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Барселону», утверждает SFR Sport1.

Бывший главный тренер Бордо ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан может возглавить Барселону утверждает SFR Sport1. Увеличить
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Согласно информации источника, руководство каталонского клуба уже контактировало с французским специалистом, который знаком с испанским грандом достаточно неплохо, поскольку в сезоне-1996/97 защищал его цвета.

Будущее нынешнего наставника сине-гранатовых Луиса Энрике в «Барселоне» продолжает оставаться неясным. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2017 года, и он обещал определиться со своим будущим не ранее апреля.

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