Источник: «Барселона» контактировала с Бланом
Бывший главный тренер «Бордо», «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Барселону», утверждает SFR Sport1.
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Согласно информации источника, руководство каталонского клуба уже контактировало с французским специалистом, который знаком с испанским грандом достаточно неплохо, поскольку в сезоне-1996/97 защищал его цвета.
Будущее нынешнего наставника
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