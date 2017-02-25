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25 февраля 2017, 10:25 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Китайский клуб «Хэнань Цзянье» приобрел Дочкала у «Спарты» за €9 млн

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Футболист пражской «Спарты» и сборной Чехии Боржек Дочкал перешел в «Хэнань Цзянье». Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

Сумма трансфера и срок контракта с 28-летним полузащитником не разглашаются. По данным портала Idnes.cz, «Спарта» получила за игрока 245 млн крон (€9 млн), а сам Дочкал будет зарабатывать в новом клубе €3 млн в год. По этому показателю среди чешских футболистов он будет уступать только вратарю английского «Арсенала» Петру Чеху.

Дочкал будет единственным игроком из Чехии в китайской суперлиге. Полузащитник выступал за «Спарту» с 2013 года. За национальную сборную он дебютировал в 2012 году.

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