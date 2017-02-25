Грубая ошибка вратаря «Лас-Пальмаса» привела к поражению от «Реала Сосьедад»

Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник гостей Хаби Прието после грубой ошибки голкипера хозяев Хави Вараса.



После этого успеха в активе «Реала Сосьедад» оказалось 44 очка, и подопечные Эусебио Сакристана занимают пятое место в турнирной таблице Примеры. «Лас-Пальмас» остался на 12-й строчке с 28 очками в копилке.