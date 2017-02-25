Грубая ошибка вратаря «Лас-Пальмаса» привела к поражению от «Реала Сосьедад»
В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на выезде одолел «Лас-Пальмас» со счётом 1:0.
Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник гостей Хаби Прието после грубой ошибки голкипера хозяев Хави Вараса.
После этого успеха в активе «Реала Сосьедад» оказалось 44 очка, и подопечные Эусебио Сакристана занимают пятое место в турнирной таблице Примеры. «Лас-Пальмас» остался на 12-й строчке с 28 очками в копилке.
|24.02.2017 22:45
|Зрители 19085
|основной раунд: 24-й тур
|Gran Canaria
|Лас-Пальмас
|0:1
|Реал Сосьедад
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Солар Кике Сетьен
|Эусебио Сакристан
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|19
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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