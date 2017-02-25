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25 февраля 2017, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Грубая ошибка вратаря «Лас-Пальмаса» привела к поражению от «Реала Сосьедад»

В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на выезде одолел «Лас-Пальмас» со счётом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник гостей Хаби Прието после грубой ошибки голкипера хозяев Хави Вараса.

После этого успеха в активе «Реала Сосьедад» оказалось 44 очка, и подопечные Эусебио Сакристана занимают пятое место в турнирной таблице Примеры. «Лас-Пальмас» остался на 12-й строчке с 28 очками в копилке.

24.02.2017 22:45 Зрители 19085 основной раунд: 24-й тур Gran Canaria
Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Эусебио Сакристан
Голы
10 Аргарате Хаби Прието 74′
Составы
Хави Варас 13
Давид Симон 2
30′ Артилес Олива Айтами 16
11′ Педро Бигас 17
Кевин-Принс Боатенг 7
Роке Меса 15
Хонатан Вьера 21
Родригес Руис Хесе 10
Тана 24
80′ Элдер Лопеш 22
Матео Гарсия 19
78′ Висенте Гомес 4
Ален Халилович 20
1 Херонимо Рульи
6 Иньиго Мартинес
19 Юри Берчиче
22 Рауль Навас
29 Альваро Одриосола
4 Асьер Андонехи Ильярраменди 69′
10 Аргарате Хаби Прието 32′
17 Давид Сурутуса
18 Микель Ойярсабаль
7 Хуан Мигель Хуанми 70′
16 Серхио Каналес
11 Карлос Альберто Вела 88′
26 Хон Баутиста
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 2
6 Угловые 1
14 Фолы 19
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Лас-Пальмас
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