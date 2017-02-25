Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28886275/
25 февраля 2017, 0:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал Сосьедад» одолел «Лас-Пальмас» благодаря голу Хаби Прието

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Лас-Пальмасом» в выездном матче 24-го тура Примеры — 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил 33-летний полузащитник гостей Хаби Прието, который отличился в четвёртый раз в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

После этого успеха в активе «Реала Сосьедад» оказалось 44 очка, и подопечные Эусебио Сакристана занимают пятое место в турнирной таблице Примеры. «Лас-Пальмас» остался на 12-й строчке с 28 очками в копилке.

В следующем туре коллектив из Сан-Себастьяна примет «Эйбар», а «Лас-Пальмас» пожалует в гости к мадридскому «Реалу».

Реал Сосьедад
Новости Матчи Состав Статистика
Лас-Пальмас
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»