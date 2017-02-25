«Реал Сосьедад» одолел «Лас-Пальмас» благодаря голу Хаби Прието
«Реал Сосьедад» одержал победу над «Лас-Пальмасом» в выездном матче 24-го тура Примеры — 1:0.
Единственный гол на 74-й минуте забил 33-летний полузащитник гостей Хаби Прието, который отличился в четвёртый раз в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.
После этого успеха в активе «Реала Сосьедад» оказалось 44 очка, и подопечные Эусебио Сакристана занимают пятое место в турнирной таблице Примеры. «Лас-Пальмас» остался на 12-й строчке с 28 очками в копилке.
В следующем туре коллектив из
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