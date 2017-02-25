«Реал Сосьедад» одолел «Лас-Пальмас» благодаря голу Хаби Прието

Единственный гол на 74-й минуте забил 33-летний полузащитник гостей Хаби Прието, который отличился в четвёртый раз в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.



После этого успеха в активе «Реала Сосьедад» оказалось 44 очка, и подопечные Эусебио Сакристана занимают пятое место в турнирной таблице Примеры. «Лас-Пальмас» остался на 12-й строчке с 28 очками в копилке.



В следующем туре коллектив из Сан-Себастьяна примет «Эйбар», а «Лас-Пальмас» пожалует в гости к мадридскому «Реалу».