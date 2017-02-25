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25 февраля 2017, 0:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ницца» одержала волевую победу над «Монпелье»

«Ницца» одержала волевую победу над «Монпелье» в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и закончилась со счётом 2:1.

 Уже на 9-й минуте нападающий Стив Мунье вывел гостей вперёд, но во втором тайме хозяева вырвали победу благодаря дублю вышедшего на замену форварда Микаэля Ле Бианя.

«Ницца» набрала 59 очков и вышла на второе место в таблице Лиги 1, обогнав на три балла «ПСЖ», который ещё не играл в этом туре. «Монпелье» (32 очка) идёт 12-м.

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