«Ницца» одержала волевую победу над «Монпелье»

Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и закончилась со счётом 2:1.



Уже на 9-й минуте нападающий Стив Мунье вывел гостей вперёд, но во втором тайме хозяева вырвали победу благодаря дублю вышедшего на замену форварда Микаэля Ле Бианя.



«Ницца» набрала 59 очков и вышла на второе место в таблице Лиги 1, обогнав на три балла «ПСЖ», который ещё не играл в этом туре. «Монпелье» (32 очка) идёт 12-м.