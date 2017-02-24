Галлиани: «Милан» решил не отпускать Хонду до конца сезона

«Не знаю, кто выдумывает эти истории. Нет никаких оснований предполагать, что Хонда уйдёт из “Милана”. Вместе с новым руководством и самим игроком мы решили, что он останется. Кейсуке нормально тренируется», — приводит слова Галлиани Tuttomercatoweb.



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 30-летний игрок принял участие в пяти матчах, в общей сложности проведя на поле 96 минут. Японец за отведённое время не сумел отметиться результативными действиями.