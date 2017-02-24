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24 февраля 2017, 23:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Галлиани: «Милан» решил не отпускать Хонду до конца сезона

Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани опроверг слухи о том, что нападающий команды Кейсуке Хонда близок к переходу в «Сиэтл Саундерс».

«Не знаю, кто выдумывает эти истории. Нет никаких оснований предполагать, что Хонда уйдёт из “Милана”. Вместе с новым руководством и самим игроком мы решили, что он останется. Кейсуке нормально тренируется», — приводит слова Галлиани Tuttomercatoweb.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 30-летний игрок принял участие в пяти матчах, в общей сложности проведя на поле 96 минут. Японец за отведённое время не сумел отметиться результативными действиями.

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