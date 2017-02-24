«Благодарю болельщиков, которые меня понимают и всегда поддерживают. Вы видели только одну сторону жизни клуба, которую мы можем вынести на публику. Руководство клуба прикладывает максимум усилий. У нас не одна проблема, которая требует решения. Нужно сделать миллион вещей, чтобы команда смогла выжить в Премьер-лиге.



Ценю тех, кто по-прежнему нас любит и понимает. Спасибо и тем, кто продолжает жаловаться на меня и других руководителей — вас я тоже понимаю. Уважайте моё решение. Я никогда не оставлю клуб в беде. За семь лет упорной работы я постоянно делаю клуб лучше и лучше во всех аспектах.

Это было моё последнее сообщение в «Инстаграме». Больше вы меня здесь не увидите, раз таково ваше желание", — написал Шриваддханапрабха в «Инстаграме».