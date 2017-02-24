Владелец «Лестер Сити» — болельщикам: Уважайте моё решение
Владелец «Лестер Сити» Вичай Шриваддханапрабха обратился к болельщикам команды после волны возмущения в связи с увольнением тренера Клаудио Раньери, в прошлом сезоне приведшего «лис» к сенсационной победе в чемпионате Англии.
«Благодарю болельщиков, которые меня понимают и всегда поддерживают. Вы видели только одну сторону жизни клуба, которую мы можем вынести на публику. Руководство клуба прикладывает максимум усилий. У нас не одна проблема, которая требует решения. Нужно сделать миллион вещей, чтобы команда смогла выжить в
Ценю тех, кто
Это было моё последнее сообщение в «Инстаграме». Больше вы меня здесь не увидите, раз таково ваше желание", — написал Шриваддханапрабха в «Инстаграме».
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