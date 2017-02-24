«Нант» на своём поле переиграл «Дижон»

Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и закончилась со счётом 3:1.



Голами в составе «Нанта» отличились Ясин Бамму, Эмилиано Сала и Фелипе Пардо. Единственный мяч «Дижона» также на счету игрока хозяев — мяч в свои ворота отправил Лео Дюбуа. Гости доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Луа Дьони на 85-й минуте.



«Нант» набрал 33 очка и занимает 12-е место в таблице Лиги 1, «Дижон» (27) идёт 17-м.