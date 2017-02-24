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24 февраля 2017, 23:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Нант» на своём поле переиграл «Дижон»

«Нант» одержал победу над «Дижоном» в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и закончилась со счётом 3:1.

Голами в составе «Нанта» отличились Ясин Бамму, Эмилиано Сала и Фелипе Пардо. Единственный мяч «Дижона» также на счету игрока хозяев — мяч в свои ворота отправил Лео Дюбуа. Гости доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Луа Дьони на 85-й минуте.

«Нант» набрал 33 очка и занимает 12-е место в таблице Лиги 1, «Дижон» (27) идёт 17-м.

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