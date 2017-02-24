«Кайрат» примет решение по Мищенко после медобследования
Украинский защитник Андрей Мищенко получил травму во время контрольного матча «Кайрата» и самарских «Крыльев Советов». В четверг казахстанцы выиграли спарринг в Турции со счетом 1:0.
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Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе примет решение о перспективе 25-летнего Мищенко в своей команде после того, как будет ясен срок возврата Андрея в общую группу. Сейчас футболисту предстоит пройти углубленное медобследования.
Кроме матча против «Крылышек»
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