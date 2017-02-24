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24 февраля 2017, 23:17 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» примет решение по Мищенко после медобследования

Украинский защитник Андрей Мищенко получил травму во время контрольного матча «Кайрата» и самарских «Крыльев Советов». В четверг казахстанцы выиграли спарринг в Турции со счетом 1:0.

Украинский защитник Андрей <span class=error>Мищенко</span> получил травму во время контрольного матча <span class=error>Кайрата</span> и самарских Крыльев Советов. В четверг <span class=error>казахстанцы</span> выиграли спарринг в Турции со счетом 1:0. Увеличить
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Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе примет решение о перспективе 25-летнего Мищенко в своей команде после того, как будет ясен срок возврата Андрея в общую группу. Сейчас футболисту предстоит пройти углубленное медобследования.

Кроме матча против «Крылышек» экс-игрок «Олимпика» сыграл против «Анжи» и московского «Динамо».

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