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24 февраля 2017, 22:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» подписал сербского защитника

Футбольный клуб «Иртыш» заключил контракт с сербским защитником Стефаном Живковичем. 26-летний игрок линии обороны будет выступать в нашей команде под 30-м номером.

Футбольный клуб Иртыш заключил контракт с сербским защитником <span class=error>Стефаном</span> Живковичем. 26-летний игрок линии обороны будет выступать в нашей команде под 30-м номером. Увеличить
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Живкович родился 1 июня 1990 года в городе Белград, Сербия. Основная позиция — левый защитник.

Ранее выступал исключительно на родине: за «Резник», «Хайдук», «Борац» и «Чукарички».

Досье: Стефан Живкович

Дата рождения: 1 июня 1990
Амплуа: защитник
Гражданство: Сербия
Рост: 183 см.
Вес: 76 кг.

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