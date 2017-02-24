«Иртыш» подписал сербского защитника
Футбольный клуб «Иртыш» заключил контракт с сербским защитником Стефаном Живковичем. 26-летний игрок линии обороны будет выступать в нашей команде под 30-м номером.
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Живкович родился 1 июня 1990 года в городе Белград, Сербия. Основная позиция — левый защитник.
Ранее выступал исключительно на родине: за «Резник», «Хайдук», «Борац» и «Чукарички».
Досье: Стефан Живкович
Дата рождения: 1 июня 1990
Амплуа: защитник
Гражданство: Сербия
Рост: 183 см.
Вес: 76 кг.
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