Сыграет ли Нойер 100-й «сухой» матч за «Баварию»?
«СЭ» анонсирует матчи 22-го тура бундеслиги и дает на них свой прогноз.
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24 февраля, пятница
22.30. ВОЛЬФСБУРГ — ВЕРДЕР.
У тренера хозяев Валериана Исмаэля — свидание со старой любовью. Сын солдата из Гваделупы, появившийся на свет во французском Страсбурге (его мать — уроженка Эльзаса), в 2004-м с бременцами выиграл и первенство, и Кубок Германии. В «Вердере», который с тех пор о чемпионстве только мечтает, у Валериана до сих пор много друзей. Но этот тот случай, когда надо будет сделать им больно. Иначе плохо будет уже ему, ведь не исключено, что в случае поражения «Вольфсбург» попросит тренера с вещами на выход. Во всяком случае основания для этого будут весомые — еще недавно амбициозным «волкам» (только в апреле минувшего года в четвертьфинале Лиги чемпионов они «покусали» дома мадридский «Реал» — 2:0) придется думать исключительно о выживании в высшем дивизионе.
В последний раз, правда, дома «Вольфсбург» не оставил от «Вердера» камня на камне — 6:0! Тогда лучшим в матче был Крузе, сотворивший дубль. Но беда для хозяев в том, что теперь форвард будет атаковать уже в бременской форме. И с мотивацией у него точно все в порядке. У Крузе, мастера игры в покер, в прошлом сезоне в «Вольфсбурге» были немалые проблемы. За то, что оставил ночью в такси 75 тысяч евро, клуб оштрафовал его на пятизначную сумму, потом не погладил по головке после того, что он ночью в дискотеке отобрал у снимавшей его девушки телефон и стер фото. Та же оказалась журналисткой Bild. Теперь Крузе наверняка хотел бы, чтобы в Вольфсбурге снова в связи с ним говорили о покере. Голевом, разумеется. Конечно, провести 4 гола за игру одному форварду крайне трудно. Но чем, к примеру, плох «покер» от команды?
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,91 Н — 3,75 П2 — 4,01.
25 февраля, суббота
17.30. ЛЕЙПЦИГ — КЕЛЬН.
Тренер «Лейпцига» Хазехюттль и его коллега из «Кельна» Штегер с 1991-го по 1993-й в составе венской «Аустрии» трижды брали золото чемпионата Австрии, вместе в свое время выступали за сборную этой страны. Теперь они успешно покоряют немецкую бундеслигу. Сенсационный дебютант «Лейпциг» после двух подряд поражений выиграл неделю назад в Менхенгладбахе (2:1) и вновь устремился в погоню за «Баварией», от которой всего в пяти очках. Но преодолеть кельнский барьер будет непросто. Штегер серьезно укрепил оборону (после зимней паузы в ней и взятый в аренду у дортмундцев Суботич), она на данный момент в бундеслиге по надежности уступает только баварской: кельнцы пропустили 19 мячей, мюнхенцы — 13. И у тренера есть Модест, делящий с 17 мячами лидерство с дортмундцем Обамеянгом в гонке бомбардиров. Французский форвард настолько важен для команды (провел 57 процентов ее голов), что не слишком избалованный деньгами «Кельн» решительно отказался от 40-миллионного предложения по Модесту из Китая. А вот у «Лейпцига» в атаке нынче некоторые проблемы — травмирован Поульсен, повреждения у Берка и Забицера. Хорошо, хоть в полном порядке самый меткий немец бундеслиги 20-летний Вернер, наколотивший 12 голов. От его дуэли с Модестом во многом будет зависеть судьба матча.
Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,70 Н — 3,79 П2 — 5,37.
17.30. ФРАЙБУРГ — БОРУССИЯ Д.
В одиннадцати последних дуэлях этих команд неизменно побеждали дортмундцы. 12 раз кряду против одной и той же команды «Боруссия» в бундеслиге еще никогда не выигрывала. Рискну предположить, что этого не случится и на сей раз. Аргументы? Пожалуйста.
Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 5,38 Н — 4,38 П2 — 1,60.
17.30. БАВАРИЯ — ГАМБУРГ.
36:3 — с таким общим счетом «Бавария» «разбомбила» северян в 6 последних матчах на «Альянц-Арене», на которой мюнхенцы в нынешнем сезоне вообще не знают поражений. Проблем с составом у Анчелотти не предвидится — не исключено, что даже давно травмированный Рибери появится в заявке. Да и возвращение Боатенга, который уже тренируется с командой, не за горами. В турнирной таблице между расположившейся на самом верху «Баварией» и плетущимся 15-м «Гамбургом» пропасть в 30 очков. Так что, у гостей шансов нет? Похоже. Однако голову на отсечение давать не стоит. К 104-му свиданию в бундеслиге (чаще пересекались только «Гамбург» и «Вердер» — 105 раз) подопечные тренера Гиздоля подошли вовсе не в депрессивном состоянии — во втором круге собрали 7 очков. Мюнхенцы лишь на одно больше. К тому же баварцы 6 раз в сезоне забивали только на 90 минуте и позже. Да и в первой встрече команд в Гамбурге Киммих принес победу чемпионам лишь на 88-й минуте (1:0). Так что северяне по поводу поздних мюнхенских голов предупреждены. А значит, вооружены! И уж точно постараются не дать ликовать Нойеру по поводу возможного 100 матча на «ноль» в форме «Баварии». К слову, чаще удерживали мюнхенские ворота «сухими» только Кан (163 раза) и Майер (136).
Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,17 Н — 7,81 П2 — 18,0.
17.30. БАЙЕР — МАЙНЦ.
Команды тренеров Шмидтов (леверкузенцами рулит Роджер, а гостями из Майнца — Мартин) подошли к поединку не в лучшем расположении духа. «Байер»
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,74 Н — 3,94 П2 — 4,70.
17.30 ДАРМШТАДТ — АУГСБУРГ.
Тут возможна дуэль близнецов Алтынтопов. Хамит носит форму «Дармштадта», Халил — «Аугсбурга». К слову, в истории бундеслиги выступало лишь 9 пар близнецов. Нынче же, кроме Алтынтопов, играют лишь братья Бендеры — Свен из дортмундской «Боруссии» и Ларс из «Байера». Особенно важен поединок для лежащего на самом дне «Дармштадта», который начинает серию из 4 матчей против команд, занимающих 12 место и ниже. Дело не только в том, что в этих встречах есть шанс разжиться очками. Важно и то, что их можно отобрать у конкурентов, благодаря чему, возможно, самим чуточку почувствовать кислород. Заметим, все имеющиеся в наличии у «Дармштада» 12 очков команда набрала дома. Особенно же опасны хозяева после перерыва, когда забили 10 из 14 голов. Впрочем, и у «Аугсбурга» с дыхалкой все в порядке — во втором тайме провел 14 голов из 19.
Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,95 Н — 3,13 П2 — 2,62.
20.30. ГЕРТА — АЙНТРАХТ Ф.
Нико Ковач впервые приедет на матч бундеслиги в Берлин как тренер. Хорватский наставник «Айнтрахта» родился (как и его
Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline: П1 — 2,11 Н — 3,21 П2 — 3,93.
26 февраля, воскресенье
17.30. ИНГОЛЬШТАДТ — БОРУССИЯ М.
Еще недавно знатоки утверждали: это будет междусобойчик одной из самых слабых домашних команд («Ингольштадт» на своем стадионе победил только дважды, столько же раз сыграл вничью и в 6 матчах был бит) против одной из самых вялых гостевых (у менхенгладбахцев такой же баланс на выезде, как у «Ингольштадта» дома). Однако после феерической победы в Лиге Европы во Флоренции (напомним, «Боруссия» уступала 0:2, но в итоге переписала счет на 4:2 и пробилась в следующий этап) назвать команду тренера Хеккинга робкой на чужом стадионе язык не повернется. С приходом этого специалиста «Боруссия» вообще ожила: в 5 турах — 10 очков. Лучше за этот период выступила только «Бавария». Да и привлечение в «Ингольштадт» наставника с запоминающейся фамилией Вальпургис себя оправдало — за тот период, что он за пультом управления (11 туров), у команды в бундеслиге 7-й результат. Козырной картой у хозяев, безусловно, являются «стандарты», после которых они провели 12 из 19 голов. Но ребятам из Менхенгладбаха, безусловно, есть чем ее крыть. Еще раз вспомним о Флоренции….
Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,69 Н — 3,13 П2 — 2,87.
19.30. ШАЛЬКЕ — ХОФФЕНХАЙМ.
В завершающей схватке тура сойдутся опытной евробоец «Шальке» и пока лишь мечтающий о континентальной сцене «Хоффенхайм». Деревенская сказка вполне может стать былью — команда 29-летнего тренера Нагельсманна нынче в первой четверке и уступают идущим третьими дортмундцам лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Правда, перед выездом в Гельзенкирхен «Хоффенхайм» огорошило известие: форвард Ут надолго выбыл из строя. Заметим, нападающие «деревенских» забили в чемпионате 24 гола — больше, чем их коллеги по амплуа из всех других клубов. Но в «Шальке», увы, тоже шок. И какой… В пятницу тренер Вайнцирль сообщил, что не сможет рассчитывать до конца сезона на главного своего центрального оборонца Налду, получившего серьезную мышечную травму. Хорошо хоть, что есть взятый в аренду у «Баварии» Бадштубер.
В последние 5 лет «Хоффенхайм», правда, очки из Гельзенкирхена не увозил. Но сейчас, как мы знаем, у «деревенских» другие амбиции. И иные достижения. Достаточно сказать, что после 21 тура у команды столько же очков, сколько по окончании всего предыдущего чемпионата. И все же «Шальке», которого никак не устраивает текущее 10-е место, конечно, будет играть на победу. Тем более, все увереннее летит в атаку австрийское «копье» гельзенкирхенцев Бургшталлер. Нападающий, игравший до зимней паузы за «Нюрнберг», бьет по воротам в среднем каждую 21 минуту — чаще всех в бундеслиге! И забил уже в чемпионате дважды. Успел отличиться разок и в Лиге Европы. Важно, конечно, что оклемался, наконец, после болячек и гельзенкирхенский «зубр» Хюнтелар. К слову, голландец в 11 матчах с «деревенскими» забил 8 раз.
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,04 Н — 3,55 П2 — 3,74.
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