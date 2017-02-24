Сыграет ли Нойер 100-й «сухой» матч за «Баварию»?

24 февраля, пятница

22.30. ВОЛЬФСБУРГ — ВЕРДЕР.

У тренера хозяев Валериана Исмаэля — свидание со старой любовью. Сын солдата из Гваделупы, появившийся на свет во французском Страсбурге (его мать — уроженка Эльзаса), в 2004-м с бременцами выиграл и первенство, и Кубок Германии. В «Вердере», который с тех пор о чемпионстве только мечтает, у Валериана до сих пор много друзей. Но этот тот случай, когда надо будет сделать им больно. Иначе плохо будет уже ему, ведь не исключено, что в случае поражения «Вольфсбург» попросит тренера с вещами на выход. Во всяком случае основания для этого будут весомые — еще недавно амбициозным «волкам» (только в апреле минувшего года в четвертьфинале Лиги чемпионов они «покусали» дома мадридский «Реал» — 2:0) придется думать исключительно о выживании в высшем дивизионе.

В последний раз, правда, дома «Вольфсбург» не оставил от «Вердера» камня на камне — 6:0! Тогда лучшим в матче был Крузе, сотворивший дубль. Но беда для хозяев в том, что теперь форвард будет атаковать уже в бременской форме. И с мотивацией у него точно все в порядке. У Крузе, мастера игры в покер, в прошлом сезоне в «Вольфсбурге» были немалые проблемы. За то, что оставил ночью в такси 75 тысяч евро, клуб оштрафовал его на пятизначную сумму, потом не погладил по головке после того, что он ночью в дискотеке отобрал у снимавшей его девушки телефон и стер фото. Та же оказалась журналисткой Bild. Теперь Крузе наверняка хотел бы, чтобы в Вольфсбурге снова в связи с ним говорили о покере. Голевом, разумеется. Конечно, провести 4 гола за игру одному форварду крайне трудно. Но чем, к примеру, плох «покер» от команды? Он-то уж куда вероятнее. Тем более в последних восьми схватках этих клубов мяч влетал в сетку 35 раз — то есть, более 4 раз за матч.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,91 Н — 3,75 П2 — 4,01.

25 февраля, суббота

17.30. ЛЕЙПЦИГ — КЕЛЬН.

Тренер «Лейпцига» Хазехюттль и его коллега из «Кельна» Штегер с 1991-го по 1993-й в составе венской «Аустрии» трижды брали золото чемпионата Австрии, вместе в свое время выступали за сборную этой страны. Теперь они успешно покоряют немецкую бундеслигу. Сенсационный дебютант «Лейпциг» после двух подряд поражений выиграл неделю назад в Менхенгладбахе (2:1) и вновь устремился в погоню за «Баварией», от которой всего в пяти очках. Но преодолеть кельнский барьер будет непросто. Штегер серьезно укрепил оборону (после зимней паузы в ней и взятый в аренду у дортмундцев Суботич), она на данный момент в бундеслиге по надежности уступает только баварской: кельнцы пропустили 19 мячей, мюнхенцы — 13. И у тренера есть Модест, делящий с 17 мячами лидерство с дортмундцем Обамеянгом в гонке бомбардиров. Французский форвард настолько важен для команды (провел 57 процентов ее голов), что не слишком избалованный деньгами «Кельн» решительно отказался от 40-миллионного предложения по Модесту из Китая. А вот у «Лейпцига» в атаке нынче некоторые проблемы — травмирован Поульсен, повреждения у Берка и Забицера. Хорошо, хоть в полном порядке самый меткий немец бундеслиги 20-летний Вернер, наколотивший 12 голов. От его дуэли с Модестом во многом будет зависеть судьба матча.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,70 Н — 3,79 П2 — 5,37.

17.30. ФРАЙБУРГ — БОРУССИЯ Д.

В одиннадцати последних дуэлях этих команд неизменно побеждали дортмундцы. 12 раз кряду против одной и той же команды «Боруссия» в бундеслиге еще никогда не выигрывала. Рискну предположить, что этого не случится и на сей раз. Аргументы? Пожалуйста. Желто-черные в нынешнем сезоне нестабильны, по-настоящему впечатляют на поле нечасто. Тем более на выезде, где у них вообще отрицательный баланс — 3 победы, 4 ничьи, 4 поражения. В последних 6 встречах в гостях они выиграли только однажды. Нет пока в команде необходимого равновесия между опытными кадрами и многочисленным молодняком. 4 официальных матча подряд не забивает Обамеянг, чего раньше под началом тренера Тухеля с ним не случалось. Никак не может найти себя славная парочка немецкой сборной, сотворившая победный гол в финале ЧМ-2014 — речь, разумеется, об авторе мяча в аргентинскую сетку Гетце и его ассистенте Шюррле. Первый, например, из-за повреждения (и не только) отыграл после зимней паузы лишь 24 минуты. Играть же желто-черным против необыкновенно голодных южан, жаждущих прервать крайне неприятную для себя тенденцию в матчах с «Боруссией». Заметим, тренер «Фрайбурга» Штрайх вообще никогда не брал очки во встречах с дортмундцами. При этом его подопечные сейчас очень даже ничего — выиграли дома 7 раз (как баварцы и желто-черные), собрали в последних 9 матчах лишь на очко меньше «Боруссии» (15 против 16). Так что 100-я в бундеслиге победа Тухеля как тренера может и не состояться. Хотя… От его одаренных ребят можно ожидать чего угодно.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 5,38 Н — 4,38 П2 — 1,60.

17.30. БАВАРИЯ — ГАМБУРГ.

36:3 — с таким общим счетом «Бавария» «разбомбила» северян в 6 последних матчах на «Альянц-Арене», на которой мюнхенцы в нынешнем сезоне вообще не знают поражений. Проблем с составом у Анчелотти не предвидится — не исключено, что даже давно травмированный Рибери появится в заявке. Да и возвращение Боатенга, который уже тренируется с командой, не за горами. В турнирной таблице между расположившейся на самом верху «Баварией» и плетущимся 15-м «Гамбургом» пропасть в 30 очков. Так что, у гостей шансов нет? Похоже. Однако голову на отсечение давать не стоит. К 104-му свиданию в бундеслиге (чаще пересекались только «Гамбург» и «Вердер» — 105 раз) подопечные тренера Гиздоля подошли вовсе не в депрессивном состоянии — во втором круге собрали 7 очков. Мюнхенцы лишь на одно больше. К тому же баварцы 6 раз в сезоне забивали только на 90 минуте и позже. Да и в первой встрече команд в Гамбурге Киммих принес победу чемпионам лишь на 88-й минуте (1:0). Так что северяне по поводу поздних мюнхенских голов предупреждены. А значит, вооружены! И уж точно постараются не дать ликовать Нойеру по поводу возможного 100 матча на «ноль» в форме «Баварии». К слову, чаще удерживали мюнхенские ворота «сухими» только Кан (163 раза) и Майер (136).

Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,17 Н — 7,81 П2 — 18,0.

17.30. БАЙЕР — МАЙНЦ.

Команды тренеров Шмидтов (леверкузенцами рулит Роджер, а гостями из Майнца — Мартин) подошли к поединку не в лучшем расположении духа. «Байер» из-за беспримерно наивной игры в обороне дома против «Атлетико» (2:4), по сути, потерял шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов. «Фармацевтам» остается уповать лишь на рывок в бундеслиге, который они начали, одолев в двух последних турах франкфуртский «Айнтрахт» (3:0) и «Аугсбург» (3:1). Раззабивался Эрнандес, который во втором круге провел 5 мячей — больше, чем за этот период все игроки Мартина Шмидта (3). Гостям вообще стоит особо опасаться мексиканца: свой первый мяч в бундеслиге тот вколотил именно «Майнцу (23 сентября 2015-го), забивал потом и в других поединках с рейнской командой — всего 5 раз. В матче первого круга (3:2) он и вовсе отличился трижды. Так что леверкузенские фаны не без основания надеются, что этот форвард поможет «Байеру» впервые в сезоне добыть третью победу подряд. К тому же соперник подобрался подходящий — проиграл в гостях 6 предыдущих матчей подряд. Впрочем, есть заковыка: «Майнц» часто хорош именно против «Байера», которого одолевал 8 раз. Чаще в бундеслиге эта команда огорчала только «Фрайбург» — в 9 матчах.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,74 Н — 3,94 П2 — 4,70.

17.30 ДАРМШТАДТ — АУГСБУРГ.

Тут возможна дуэль близнецов Алтынтопов. Хамит носит форму «Дармштадта», Халил — «Аугсбурга». К слову, в истории бундеслиги выступало лишь 9 пар близнецов. Нынче же, кроме Алтынтопов, играют лишь братья Бендеры — Свен из дортмундской «Боруссии» и Ларс из «Байера». Особенно важен поединок для лежащего на самом дне «Дармштадта», который начинает серию из 4 матчей против команд, занимающих 12 место и ниже. Дело не только в том, что в этих встречах есть шанс разжиться очками. Важно и то, что их можно отобрать у конкурентов, благодаря чему, возможно, самим чуточку почувствовать кислород. Заметим, все имеющиеся в наличии у «Дармштада» 12 очков команда набрала дома. Особенно же опасны хозяева после перерыва, когда забили 10 из 14 голов. Впрочем, и у «Аугсбурга» с дыхалкой все в порядке — во втором тайме провел 14 голов из 19.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,95 Н — 3,13 П2 — 2,62.

20.30. ГЕРТА — АЙНТРАХТ Ф.

Нико Ковач впервые приедет на матч бундеслиги в Берлин как тренер. Хорватский наставник «Айнтрахта» родился (как и его брат-помощник Роберт) в немецкой столице и с 1991-го по 1996 годы защищал цвета «Старой дамы» во второй бундеслиге. Затем — с 2003-го по 2006-й — сражался за «Герту» уже в высшем дивизионе. Партнером же его по полузащите был, между прочим, Пал Дардаи — оставшийся верным «Старой даме» венгр, который нынче берлинскую команду тренирует. Так что эмоции на «Олимпиаштадионе» гарантированы. Тем более что оба клуба будут биться за Европу: хозяева пока шестые, гости — пятые. Несмотря на то, что берлинцы стоят на ступеньку ниже, предпочтение отдадим все же им. Во-первых, дома они большая сила: в 10 схватках — 8 побед, ничья и поражение. Напомним, в предыдущем туре чудом ушла «живой» с берлинской арены «Бавария» (1:1), спасшаяся после подвига Левандовски лишь на 96 минуте. Во-вторых, франкфуртцы приезжают в столицу сразу без нескольких важных игроков — отбывающих дисквалификацию и травмированных.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline: П1 — 2,11 Н — 3,21 П2 — 3,93.

26 февраля, воскресенье

17.30. ИНГОЛЬШТАДТ — БОРУССИЯ М.

Еще недавно знатоки утверждали: это будет междусобойчик одной из самых слабых домашних команд («Ингольштадт» на своем стадионе победил только дважды, столько же раз сыграл вничью и в 6 матчах был бит) против одной из самых вялых гостевых (у менхенгладбахцев такой же баланс на выезде, как у «Ингольштадта» дома). Однако после феерической победы в Лиге Европы во Флоренции (напомним, «Боруссия» уступала 0:2, но в итоге переписала счет на 4:2 и пробилась в следующий этап) назвать команду тренера Хеккинга робкой на чужом стадионе язык не повернется. С приходом этого специалиста «Боруссия» вообще ожила: в 5 турах — 10 очков. Лучше за этот период выступила только «Бавария». Да и привлечение в «Ингольштадт» наставника с запоминающейся фамилией Вальпургис себя оправдало — за тот период, что он за пультом управления (11 туров), у команды в бундеслиге 7-й результат. Козырной картой у хозяев, безусловно, являются «стандарты», после которых они провели 12 из 19 голов. Но ребятам из Менхенгладбаха, безусловно, есть чем ее крыть. Еще раз вспомним о Флоренции….

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,69 Н — 3,13 П2 — 2,87.

19.30. ШАЛЬКЕ — ХОФФЕНХАЙМ.

В завершающей схватке тура сойдутся опытной евробоец «Шальке» и пока лишь мечтающий о континентальной сцене «Хоффенхайм». Деревенская сказка вполне может стать былью — команда 29-летнего тренера Нагельсманна нынче в первой четверке и уступают идущим третьими дортмундцам лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Правда, перед выездом в Гельзенкирхен «Хоффенхайм» огорошило известие: форвард Ут надолго выбыл из строя. Заметим, нападающие «деревенских» забили в чемпионате 24 гола — больше, чем их коллеги по амплуа из всех других клубов. Но в «Шальке», увы, тоже шок. И какой… В пятницу тренер Вайнцирль сообщил, что не сможет рассчитывать до конца сезона на главного своего центрального оборонца Налду, получившего серьезную мышечную травму. Хорошо хоть, что есть взятый в аренду у «Баварии» Бадштубер.

В последние 5 лет «Хоффенхайм», правда, очки из Гельзенкирхена не увозил. Но сейчас, как мы знаем, у «деревенских» другие амбиции. И иные достижения. Достаточно сказать, что после 21 тура у команды столько же очков, сколько по окончании всего предыдущего чемпионата. И все же «Шальке», которого никак не устраивает текущее 10-е место, конечно, будет играть на победу. Тем более, все увереннее летит в атаку австрийское «копье» гельзенкирхенцев Бургшталлер. Нападающий, игравший до зимней паузы за «Нюрнберг», бьет по воротам в среднем каждую 21 минуту — чаще всех в бундеслиге! И забил уже в чемпионате дважды. Успел отличиться разок и в Лиге Европы. Важно, конечно, что оклемался, наконец, после болячек и гельзенкирхенский «зубр» Хюнтелар. К слову, голландец в 11 матчах с «деревенскими» забил 8 раз.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,04 Н — 3,55 П2 — 3,74.