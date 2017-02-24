Анчелотти: Не привык соглашаться с Моуринью, но по поводу Раньери он прав
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выразил поддержку коллеге — Клаудио Раньери, накануне уволенному из «Лестер Сити».
Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью также поддержал итальянского специалиста и пришёл на
«Полностью согласен с Жозе. Я не привык с ним соглашаться, но в данном случае он прав. Всё правильно, Жозе.
Всех удивило такое решение. Но увольнения — часть тренерской работы. Меня много раз отправляли в отставку, такое случалось в “Челси” и “Реале”.
“Лестер” должен выразить благодарность за всё, что сделал Раньери. Он творил историю. То, что Клаудио сделал в “Лестере”, поможет ему найти другой клуб, новые эмоции. А потом его, возможно, снова уволят», — цитирует Анчелотти ESPN GB.
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