Анчелотти: Не привык соглашаться с Моуринью, но по поводу Раньери он прав

Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью также поддержал итальянского специалиста и пришёл на пресс-конференцию в футболке с его инициалами.



«Полностью согласен с Жозе. Я не привык с ним соглашаться, но в данном случае он прав. Всё правильно, Жозе.



Всех удивило такое решение. Но увольнения — часть тренерской работы. Меня много раз отправляли в отставку, такое случалось в “Челси” и “Реале”.



“Лестер” должен выразить благодарность за всё, что сделал Раньери. Он творил историю. То, что Клаудио сделал в “Лестере”, поможет ему найти другой клуб, новые эмоции. А потом его, возможно, снова уволят», — цитирует Анчелотти ESPN GB.