Дубль Веллитона помог «Кайсериспору» обыграть «Ризеспор»
«Кайсериспор» одержал победу над «Ризеспором» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Турции — 4:2.
Хозяева смогли забить быстрый гол благодаря усилиям Леони Квеуке, однако ещё в первом тайме подопечные Хакана Кутлу смогли выйти вперёд после результативных ударов Рахима Лаваля и Гюрая Вурала.
Во второй половине встречи за дело взялся
Веллитон забил 5 голов в 5 последних матчах Суперлиги, и теперь в его активе 10 мячей в 20 играх нынешнего розыгрыша турнира.
«Кайсериспор» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции (25 очков), а «Ризеспор» идёт на 16-й строчке (20).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter