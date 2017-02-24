Дубль Веллитона помог «Кайсериспору» обыграть «Ризеспор»

Хозяева смогли забить быстрый гол благодаря усилиям Леони Квеуке, однако ещё в первом тайме подопечные Хакана Кутлу смогли выйти вперёд после результативных ударов Рахима Лаваля и Гюрая Вурала.



Во второй половине встречи за дело взялся экс-форвард «Спартака» Веллитон и решил исход поединка благодаря двумя забитым мячам. Между голами бразильского легионера «Кайсериспора» «Ризеспор» успел забить второй мяч — с пенальти отличился тот же Квеуке. На 67-й минуте в составе хозяев был удалён Ахмет Илхан Озек.

Веллитон забил 5 голов в 5 последних матчах Суперлиги, и теперь в его активе 10 мячей в 20 играх нынешнего розыгрыша турнира.



«Кайсериспор» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции (25 очков), а «Ризеспор» идёт на 16-й строчке (20).